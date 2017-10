Governo anuncia concurso para professor da rede estadual no próximo ano

16:50 · 09.10.2017 / atualizado às 17:01

O Governo do Estado anunciou, nesta segunda (9), a realização de um novo concurso para professores da rede estadual em 2018. O certame suprirá vagas definitivas para docentes em escolas de Ensino Médio da Capital e do Interior. A contratação dos novos profissionais também ajudará na formação do quadro funcional de unidades de ensino que devem ser inauguradas até o próximo ano.

Segundo o governador Camilo Santana, a Secretaria de Educação do Estado (Seduc), junto à Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado (Seplag), formará uma comissão para averiguar a atual demanda de educadores nas escolas. O estudo servirá de base para a elaboração do edital, que conforme o gestor, deve ser lançado "o mais rápido possível".

“O concurso deverá acontecer no próximo ano para que possamos garantir o funcionamento e a ampliação das escolas que estamos promovendo. Estamos com 74 escolas de Ensino Médio em tempo integral e queremos colocar mais 40 no próximo ano. Isso demanda mais tempo, mais professores, mais investimento”, destacou Camilo.

Além do novo concurso, o governador anunciou um pacote de medidas de incentivo ao magistério no Estado. Dentre as ações, estão o pagamento de gratificações por desempenho a 2.450 docentes, a homologação dos atos de estabilidade de 2.889 professores aprovados em certame realizado no ano de 2013, e a promoção sem titulação de 4.039 educadores.

Outra novidade é a criação de uma nova premiação destinada às escolas da rede com os melhores resultados no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece). As 50 unidades com as notas mais altas receberão investimento total de R$ 3 milhões, aproximadamente.