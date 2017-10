Funcionários do Detran realizam ato no Palácio da Abolição

19:06 · 09.10.2017 / atualizado às 20:17

Segundo o Detran, as reivindicações da categoria já foram atendidas; categoria afirma que deverá realizar ações nos próximos dias ( Foto: divulgação/Sindetran )

Após determinação judicial que proibiu a paralisação de funcionários dentro da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), o sindicato da categoria, o Sindetran/CE, realizou ação na manhã desta segunda-feira (9) no Palácio da Abolição. Os trabalhadores se acorrentaram na rampa de acesso do local e exigiram um posicionamento do executivo sobre a questão.

Entre as motivações para a pausa nas atividades está a reinvindicação por vagas administrativas de nível médio no concurso público, além da regulamentação do Plano de Cargos da categoria. Ainda na sexta (7), uma liminar concedida pela 5° Vara da Fazenda Pública determinou multa diária de R$ 10 mil caso as atividades dentro do Detran fossem afetadas.

Em nota, o Detran afirmou que as propostas do sindicato já foram atendidas. Segundo o departamento, o concurso já foi aprovado pelo Governo do Ceará e a descompressão do Plano de Cargos e Carreiras está em análise pela Secretaria de Planejamento e na Procuradoria Geral do Estado (Seplag). Além disso, segundo o órgão, o governo está mantendo o diálogo com a categoria.