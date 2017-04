Funcionário dos Correios em Fortaleza é denunciado à Justiça por desviar encomendas

15:58 · 07.04.2017 / atualizado às 16:04

O funcionário confessou que subtraía bens do fluxo postal e revendia aparelhos celulares para uma loja de assistência técnica

O Ministério Público Federal (MPF/CE) apresentou denúncia à Justiça Federal contra um funcionário dos Correios em Fortaleza por crime de peculato – fraude praticada por servidor público contra a administração pública. De acordo com a investigação, o servidor Cleyste Saraiva da Silva trabalhava no Centro de Triagem dos Correios em Fortaleza. Ele se apropriava da mercadorias postadas e revendia a terceiros.

Segundo o MPF. a situação foi percebida a partir da análise das imagens do circuito interno realizada por outros funcionários da empresa. Ao ser chamada ao local, a Polícia, informa o MPF, encontrou o funcionário com dois celulares e vários pacotes de Telesenas para resgate sob sua posse. O funcionário foi então preso em flagrante.

Ao ser interrogado, conforme o MPF, Cleyste Saraiva confessou que subtraía bens do fluxo postal e revendia aparelhos celulares para uma loja de assistência técnica. Porém, os donos do estabelecimento não tinham conhecimento da procedência dos produtos. Em sua defesa, Cleyste afirmou que fazia isso para custear despesas de saúde do filho.

O procurador regional da República Francisco Araújo Macedo Filho, na denúncia, pede condenação do profissional por crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal. A pena prevista é a prisão de 2 a 12 anos e o pagamento de multa.