Funceme registra chuva em 58 municípios nas últimas 24 horas

08:44 · 28.01.2017 / atualizado às 11:02 por Marcus Peixoto

Cedo da manhã, o Ceará registrou chuvas em vários pontos do Estado, particularmente na Capital ( Marcus Peixoto )

As chuvas continuam a cair na capital e no interior do Estado, especialmente nas regiões Norte e no Cariri. De ontem, 27, para hoje, 28, a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) registrou chuvas em 58 municípios até as 10h30 de hoje, sendo que a maior precipitação aconteceu no Crato, no Cariri, com 50 mm. Ao longo do dia, o céu oscilará entre parcialmente nublado e claro. Para este fim de semana, a previsão é de mais precipitações no Estado. Para amanhã, 29, haverá nebulosidade variável com possibilidade de chuva no noroeste e no sul do Ceará. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.

Além deCrato, a pluviometria registrou chuvas em Pires Ferreira, com 44.7, Guaraciaba do Norte, com 44 mm, Groaíras, 41 mm; Juazeiro Do Norte, 39 mm; Catunda 36 mm; Deputado Irapuan Pinheiro, 34 mm; Santa Quitéria, 33 mm; e Tamboril, 27 mm. Em Fortaleza, chuva de 8.8 mm

Enquanto isso, nas últimas 24 horas foi registrado aporte de água em 17 açudes, destacando-se os açudes Ayres de Sousa e Frios. Este aporte permitiu que o açude Jenipapeiro II deixasse de estar seco. Com as últimas chuvas, foi totalizada uma variação de volume de 609.326 m³. Considerando a estimativa do volume evaporado e o volume liberado neste período, houve um aporte de 1.200.153 m³. Mesmo assim, o Açude Penedo passou a ser considerado seco.