Funceme registra chuva em 20 municípios cearenses

09:43 · 06.05.2018 / atualizado às 12:16

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou, entre as 7h de sábado (5) e 7h de domingo (6), precipitação em 20 dos 184 municípios cearenses. Boa parte das chuvas se concentrou nas regiões leste e oeste do estado. Eusébio, na Região Metropolitana da Capital, foi o município com maior precipitação, de 62 mm. Reflexo da noite de sábado e da madrugada de domingo chuvosa, Fortaleza (posto Castelão) ficou em segundo lugar com 51.7 mm. A última atualização do site do órgão foi às 12h10.

Localidades como Paracuru (46.0 mm), São Gonçalo do Amarante (36.0 mm), Aquiraz (33.0 mm), Pindoretama (28mm) e Itaiçaba (23 mm) também contaram com precipitações significativas. A previsão para o domingo, segundo a Fundação, é de nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte do estado. Nas demais áreas do Ceará, céu parcialmente nublado.

Irregular

Estes números apontam uma menor média em relação a abril. Nesta mesma data, o número de cidades banhadas pela chuva foi de 100 e o último mês terminou com a maior média de chuvas desde maio de 2009 no Ceará. Conforme dados ainda parciais do orgão, abril registrou 214,9 milímetros, o que corresponde a 14,3% acima da normal climatológica para o período.

Em maio de 2017, também neste mesmo período, a Funceme apontou um total de 171 municípios com chuva em todo o estado.