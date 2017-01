Funceme fará mapeamento das áreas de risco de incêndio no Estado

21:15 · 25.01.2017

Em 2016, foram identificados 61.038 focos de calor, quantidade 47% maior que os 41.412 contabilizados em 2015 ( Foto: Divulgação/Ibama-CE )

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) vai receber recursos, no valor de R$ 100 mil, para fazer o mapeamento das áreas de risco de incêndios florestais no Estado do Ceará. O projeto, aprovado pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará em dezembro do ano passado, deve ser executado em 2017. O mapeamento é dos passos essenciais para combater focos de calor, na maioria das vezes ocasionados pela ação do homem.

Desde 2012, o número de focos de calor identificados pelo Programa Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (PREVINA) cresce substancialmente. Apenas em 2016, foram identificados 61.038 focos de calor, quantidade 47% maior do que os 41.412 contabilizados em 2015. O aumento dos números é um dos impactos negativos dos cinco anos consecutivos de seca no Ceará.

Margareth Carvalho, chefe do Núcleo de Recursos Ambientais da Funceme, adianta que uma parte do mapeamento já foi realizada. “Já temos um mapa preliminar onde cruzamos dados das Áreas Susceptíveis a Desertificação, das Unidades de Paisagem, de áreas antropizadas e excluindo as Unidades de Conservação. Ainda precisamos revisar e validar para posterior publicação. Acreditamos que o mapeamento será publicado ainda em 2017”.