Funceme aponta condições desfavoráveis para ocorrência de chuva no Natal

14:59 · 23.12.2016 / atualizado às 15:19

Em Fortaleza, foram contabilizados 39,8 milímetros, conforme a Funceme, na chuva do último domingo (18). ( Natinho Rodrigues )

desfavoráveis para chuvas no Ceará durante o Natal. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos ( Funceme ) apontou, nesta sexta-feira (23), que as condições meteorológicas estãodurante o Natal.

Conforme os meteorologistas do órgão, o Cavado de Altos Níveis - sistema que causou precipitações em várias regiões do Estado no início desta semana, já se distanciou do Nordeste do Brasil. Por isso, a previsão para esta sexta-feira e para o sábado (24) é de céu entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões do Ceará.

Domingo

Já no domingo (25), a Funceme aponta possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea entre a madrugada e a manhã. Já no Centro Sul do Estado, há possibilidade de precipitações de fraca intensidade entre a tarde e a noite.

Apesar desta previsão, os meteorologistas informam que o posicionamento do Cavado de Altos Níveis - sistema típico da pré-estação chuvosa no Ceará - pode mudar em algumas horas. Por isso, recomenda-se que a população interessada acompanhe a previsão do tempo no site da Funceme.