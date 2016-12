Frota de veículos em Fortaleza cresce 8 vezes mais rápido que número de habitantes

08:35 · 25.12.2016 / atualizado às 09:07

No ano passado, a capital cearense tinha 1.009.695 veículos e 2,5 milhões de habitantes ( FOTO: HELOSA ARAÚJO )

alta de 41,6%, enquanto a população da Capital cresceu apenas 5,7%. O resultado disso é que, no mesmo período, a média de habitantes para cada veículo diminuiu de 3,56 para 2,56, sinalizando que a concentração de motorizados na zona urbana é cada vez maior. Os dados são do Relatório Anual de Trânsito de Fortaleza, divulgado pela Prefeitura . A quantidade de veículos nas ruas e avenidas de Fortaleza é crescente. Entre 2010 e 2015, a frota de veículos circulando teve, enquanto a população da Capital cresceu. O resultado disso é que, no mesmo período, a média de habitantes para cada veículo diminuiu de 3,56 para 2,56, sinalizando que a concentração de motorizados na zona urbana é cada vez maior. Os dados são dodivulgado pela Prefeitura .

O documento aponta que, no ano passado, a capital cearense tinha 1.009.695 veículos e 2,5 milhões de habitantes, números que refletem a constante necessidade de investimentos em ações de mobilidade urbana. A limitação da estrutura viária de Fortaleza, porém, torna o panorama mais complexo, como reconhece o secretário de Conservação e Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia.

“É impossível a cidade expandir a malha viária para acompanhar o crescimento da frota. O que priorizamos agora, além da abertura de novas vias, é a qualificação do transporte público, o estímulo ao uso da bicicleta para pequenas e médias distâncias e o tratamento de gargalos crônicos do trânsito”, enumera Saboia. Segundo ele, além de obras como viadutos, túneis e binários, o “convite” ao transporte coletivo, que já realiza 1,1 milhão de viagens diárias na Capital, também tem sido feito.

Apesar disso, o comportamento dos fortalezenses aponta para outro caminho. A quantidade de automóveis e motocicletas nas vias da cidade continua aumentando nos últimos anos. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran/CE), o número de carros cresceu 82,4% na Capital, entre 2004 e 2015. As motos engordam ainda mais as estatísticas, com crescimento quatro vezes maior, chegando a 291,4%.

Para o professor do Departamento de Engenharia de Trânsito (DET), da Universidade Federal do Ceará (UFC), Mário Azevedo, a maior preocupação da cidade não se refere à quantidade de veículos nas ruas, mas à forma como os automóveis particulares são utilizados. A solução para a equação 'veículos x trânsito', portanto, é clara para ele. “A construção de viadutos e túnel é precisa, mas só sinaliza que podem vir mais automóveis às ruas. O ideal é estimular o uso do transporte público, abrir espaço para que ônibus e outros coletivos fluam com prioridade”, enfatiza.