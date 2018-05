Fortalezenses voltam a lotar postos em busca da vacina contra H1N1

10:38 · 05.05.2018

No posto de saúde Miriam Porto Mota, no Dionísio Torres, muitas pessoas reclamavam da demora no início dos atendimentos ( Renato Bezerra ) No bairro Cidade 2000, muitos pais aproveitaram o sábado para levar os filhos para tomarem a vacina ( Renato Bezerra )

Assim como no último fim de semana, os fortalezenses voltaram a lotar os postos de saúde de Fortaleza neste sábado (05), em busca das vacinas de imunização contra a Influenza A (H1N1).

Em visita à unidade básica de saúde Miriam Porto Mota, localizada no bairro Dionísio Torres, na Regional II, a reportagem se deparou com uma fila quilométrica formada por muitas crianças e idosos na área externa da instituição.

Expostas ao sol, muitas pessoas reclamavam da demora no atendimento, iniciado somente às 10 horas, após a distribuição das senhas por volta das 9h40. Alguns, inclusive, informaram estar na fila desde às 5h30, pois não sabiam do horário de funcionamento do posto.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), 19 unidades de saúde irão abrir as portas hoje em Fortaleza para realizar a imunização. Antes, apenas sete aderiam à campanha aos fins de semana. O objetivo da ação, segundo a Sesa, é fortalecer o combate ao vírus, que já causou pelo menos 21 óbitos no Ceará. Em uma semana, a quantidade de mortes quase dobrou no Estado.

Cidade 2000

o Posto de Saúde Rigoberto Romero, no bairro Cidade 2000, reuniu um público ainda maior, formando em grande parte por adultos com crianças de colo. Cerca de 2 mil vacinas chegaram ao local por volta das 10h e o atendimento foi iniciado imediatamente.

Aguardando em quatro filas diferentes, idosos, trabalhores, crianças e cadeirantes eram divididos em sete salas de vacinação, o que permitia uma melhor organização no processo de atendimento.

No local, também havia quem estivesse na fila desde às 6h.