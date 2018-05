16:27 · 10.05.2018 / atualizado às 16:48

Antes mesmo do dia "D" de imunização contra a Influenza, a Prefeitura de Fortaleza já conseguiu vacinar mais de 283 mil pessoas, até o dia 9 de maio, representando 45% da meta municipal. O dia "D" de vacinação acontece neste sábado (12), das 8h às 16h30, em todos os 110 postos de saúde da cidade e também em mini postos em pontos estratégicos.

Considerando o grupo prioritário, a maior cobertura está entre os professores (72,4%), seguido de trabalhadores de saúde (60,23%), puérperas (46,67%), idosos (44,12%), além de crianças (37,38%) e gestantes (36,46%), de acordo com o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (Datasus). Fortaleza é a segunda Capital do País com o melhor percentual de vacinação contra a Influenza, que abrange o tipo H1N1, H3N2 e a H1N1 tipo B.

A meta de vacinação da Capital cearense é imunizar 90% do público alvo, representando cerca de 630 mil pessoas.

Estão no grupo prioritário da vacinação, inclusive a que acontecerá neste sábado (12):

- Pessoas com 60 anos ou mais;

- Crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);

- Gestantes;

- Puérperas (até 45 dias após o parto);

- Trabalhadores da Área de Saúde que atuam no enfrentamento às influenzas;

- Professores das escolas públicas e privadas (mediante comprovação profissional);

- Grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (estes deverão apresentar uma receita, recente, de medicação que comprove a situação clínica, ou receita médica).