Fortaleza totaliza 143 óbitos por dengue e chikungunya

Até o momento, a Capital registrou 15 óbitos por dengue e 128 por chikungunya, conforme consta no último Boletim Semanal Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), referente à 51ª semana de 2017 (21 de dezembro). Duas pessoas morreram por semana, desde a divulgação do último boletim. O número representa um aumento em relação ao ano de 2016, que contabilizou 11 mortes por dengue.

Ao longo do ano, 13.428 suspeitas de dengue foram confirmadas, representando 36% do total de registros. Em relação à chikungunya, foram 56.713 confirmações, ou seja, 82,4% das suspeitas. A taxa de incidência acumulada até a 51ª semana do ano para cada epidemia é, respectivamente, de 2.158,4 casos por 100 mil habitantes e de 511,1 casos por 100 mil habitantes.

Faixas etárias

Do total de casos confirmados de chikungunya, 67% foram registrados na população adulta, de 20 a 59 anos. As crianças de 0 a 9 anos foram responsáveis por 5% dos casos e os adolescentes, de 10 a 19 anos, 11,7%. Os casos em idosos com mais de 60 anos representam 16,3% do total.

Locais

O bairro Bom Jardim contabiliza o maior número de registros de ambas as arboviroses, com 3.195 casos confirmados de chikungunya e 652 de dengue. Os outros bairros com os mais altos registros de incidência de cada epidemia foram Serrinha, com 1.804 casos de chikungunya, e Conjunto Ceará I, com 513 casos de dengue.