Fortaleza terá novo modelo de estacionamento rotativo

15:44 · 21.02.2018

Novo modelo prevê que a oferta de vagas rotativas será ampliada para novas áreas da Capital ( Foto: Fabiane de Paula )

O modelo de estacionamento rotativo adotado em Fortaleza sofrerá alterações. As mudanças serão anunciadas pelo prefeito Roberto Cláudio, a partir das 14h, nesta quinta-feira (22). Conforme o governo municipal, as novidades foram planejadas para otimizar o acesso às vagas de zona azul e e garantir maior rotatividade nos espaços públicos.

Entre as inovações nesse processo de modernização do serviço, está previsto o desenvolvimento de um aplicativo para permitir mais comodidade aos usuários, além da oferta de vagas rotativas para novas áreas da Capital e readequação das normas de funcionamento.

A reformulação também deve contemplar os ciclistas, pois a Prefeitura promete que todo o recurso arrecadado com o serviço será revertido para a política de infraestrutura cicloviária do município, prevendo a ampliação de ciclofaixas, ciclovias e do programa de bicicletas compartilhadas.