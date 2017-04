Fortaleza registra três óbitos por influenza em 2017

20:53 · 07.04.2017 / atualizado às 21:35

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá início dia 17 de abril e segue até 26 de maio ( Foto: JL Rosa )

O Ceará registrou três óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada por influenza e outra morte também decorrente desta Síndrome, porém provocada por um vírus distinto, nos três primeiros meses deste ano. As informações constam no boletim divulgado semanalmente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) no qual são contabilizados os casos de doenças de notificação compulsória. Todas as mortes ocorreram em Fortaleza. Não há especificação de qual o tipo de influenza acometeu estes pacientes.

O documento aponta ainda que este ano o Estado já contabilizou 14 casos Síndrome Respiratória Aguda Grave causada por influenza. Outros 13 episódios da Síndrome também foram contabilizado, mas estes foram causados por outros tipos de vírus. Em 2016, o Ceará registrou 17 mortes por influenza.

A coordenadora de imunizações da Sesa, Ana Vilma Braga, informa que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá início dia 17 de abril e segue até 26 de maio em todo o País. De acordo com ela, a vacinação é voltada para os grupos prioritários e imuniza contra os tipos mais graves de influenza que são: A-H1N1, A-H3M1 e B. Esses tipos de vírus, explica ela, são os mais graves, provocam febre, falta de ar e podem agravar a situação do paciente, provocando até óbitos.

De acordo com a coordenadora, pelo documento da Sesa não é possível assegurar que os óbitos registrados em Fortaleza foram causados por um desses vírus, porém, são estes “os mais preocupantes”.

A influenza, segundo a Sesa, é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode se complicar e levar a óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco para as complicações da infecção, como crianças menores de 5 anos de idade, gestantes, adultos com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém‐contaminadas por secreções respiratórias pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos e nariz.

Professores deverão ser imunizados

Este ano, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza terá início no dia 17 de abril e seguirá até o dia 26 de maio em todo o País. Uma novidade é a inclusão de professores de todos os níveis de ensino no grupo prioritário que irá receber vacina. No Ceará, o público-alvo da campanha inclui 2.212.417 habitantes, sendo 97.014 deles professores, segundo a Sesa.

Os profissionais do magistério deverão ir às unidades de saúde portando o contracheque para comprovar o exercício da função. Trabalhadores de saúde, povos indígenas, crianças na faixa etária de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e presos também deverão ser imunizados.