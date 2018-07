Fortaleza registra mais de 108 mm nas últimas 24 horas

08:02 · 07.07.2018 / atualizado às 10:28

Em Fortaleza, o dia amanheceu chuvoso em vários bairros, pois chove desde a noite de sexta-feira ( Foto: José Leomar )

Da noite de ontem até agora, 9h55, segundo levantamento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Fortaleza e mais 31 munícipios registraram chuva no Estado. A Capital cearense foi o maior destaque com 108,2 mm.

Outros destaques foram Eusébio com 86 mm, São Gonçalo do Amarante com 81mm, Paracuru com 64 mm, Amontada com 60mm, Aquiraz com 52 mm, Trairi com 38mm, Acaraú com 30,4mm, Tauá teve 23,4mm, Camocim registrou 16mm e Pires Ferreira 10,5mm.

Segundo nota enviada à redação pela Funceme, as precipitações que aconteceram no Estado neste intervalo de 24 horas estão associadas à presença de Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), que se deslocaram do oceano Atlântico em direção ao continente. Este sistema indutor de precipitações que, neste momento, está sobre a divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, deve continuar atuando ao longo deste sábado, mas já se dissipando neste domingo (8).

Ainda segundo nota da Funceme, os DOL são perturbações no campo de vento e pressão que atuam na faixa tropical do globo terrestre, em área de influência dos ventos alísios, que se deslocam desde a costa da África até o litoral leste do Brasil.

De acordo com a instituição, a previsão para hoje é de nebulosidade variável com eventos de chuva no centro-norte do Estado. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado. Já para amanhã, a Funceme prevê possibilidade de chuva na faixa litorânea cearense.