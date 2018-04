Fortaleza receberá 63 mil doses da vacina contra influenza nesta sexta-feira (27)

15:58 · 26.04.2018 / atualizado às 16:13

A partir de segunda-feira (30), todos os postos estarão equipados com vacina contra a Influenza. ( Foto: J L ROSA )

Fortaleza deve receber, nesta sexta-feira (27), mais um lote da vacina contra a Influenza e o vírus H1N1, contendo 63 mil doses. O total deve ser o suficiente para garantir a imunização até a próxima quarta (2) ou quinta-feira (3), o que fez com que a Prefeitura Municipal pedisse o adiantamento do envio do 3º lote, já esperado também para a semana seguinte. As informações foram repassadas pelo prefeito Roberto Claudio, durante transmissão ao vivo na rede social Facebook.

O lotel atual de 212 mil doses, que deve se esgotar por completo nesta quinta-feira (26), segundo Roberto Claudio, garantirá a cobertura de 35% da população considerada público alvo, de um total de 630 mil imunizações esperadas até o término da campanha, no dia 1º de junho. Com o lote que deve chegar na próxima semana, segundo o gestor, o município tem a meta de imunizar 100% dos grupos vulneráveis no decorrer do mês de maio.

Doses de Tamiflu

Ainda conforme o chefe do executivo municipal, o estoque atual do Tamiflu - medicamento antiretroviral utilizado no tratamento da doença - é suficiente para cerca de 400 pacientes, e por isso a pasta solicitou o envio de mais 2 mil doses à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa)."Estamos com o Ministério da Saúde na linha para envio de um novo estoque no começo da próxima semana e estamos nos preparando para eventualmente, se necessário, uma compra de emergência", disse Roberto Cláudio.

Além disso, acrescenta, a prefeitura vem reservando leitos hospitalares para crianças e idosos que venham a ter o vírus, garantindo a eles o atendimento, se necessário. "Temos uma equipe hoje da prefeitura trabalhando tanto junto ao Ministério da Saúde a vinda de novas vacinas como dentro do posto organizando os critérios e a triagem para a vacinação, assim como também os medicamentos e os hospitais, reservando leitos para os casos mais graves", afirma.

Durante todo o fim de semana, sete postos de saúde da Capital, um em cada regional, estarão abertos para imunização. No sábado (28), o atendimento acontece das 10h às 17h, e no Domingo (29), de 8h às 17h. A partir de segunda-feira (30), todos os postos estarão equipados com vacina contra a influeza.

