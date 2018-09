Fortaleza recebe seminário sobre educação emocional e social

09:24 · 19.09.2018

Para discutir as questões relacionadas às atividades socioemocionais, a Ludis Editora realiza, no dia 28 de setembro, o Seminário de “Educação Emocional e Social – Como desenvolver as habilidades Socioemocionais e na Família”.

O evento acontece, no Hotel Iate Plaza, a partir das 13h30min, e foca em diretores e professores de escolas, psicopedagogos, psicólogos e demais profissionais interessados no debate como o principal público-alvo.

“Um dos objetivos é sensibilizar a sociedade sobre a importância dos conhecimentos da área de Habilidades Sociais no enfrentamento dos problemas sociais ligados à educação, qualidade de vida e outros aspectos da convivência humana”, destaca a organização do evento.

Outro ponto abordado pelo Seminário será como aprofundar questões relacionadas à área das Habilidades Sociais e Educação Emocional em ambientes educacionais — como por exemplo, escola, família, organizações. “A ideia é também contribuir para a formação de profissionais da Educação, indicando os melhores meios para a promoção de programas de ensino das habilidades sociais”, completa.

Lançamento

O livro “Educação Transcomportamental – Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes", da diretora da Ludis Editora, Isa Magalhães será lançado durante o seminário.

A obra trata de como desenvolver comportamentos eficazes a partir da educação das emoções. A publicação está inclusa na taxa de inscrição do seminário.

Os interessados em participar do seminário podem se inscrever pela Ludis Editora, e a taxa de inscrição é R$ 80 reais.

Mais informações

Seminário de “Educação Emocional e Social – Como desenvolver as habilidades Socioemocionais e na Família”

Telefone: (85) 3103.1304

Whatsapp: (85) 99274.90.57

Email : contato@ludiseditora.com.br.