Fortaleza recebe concerto gratuito de música sacra

09:47 · 13.01.2017

Gratuito, esta será a 7ª edição do recital. ( FOTO: Divulgação )

Fortaleza receberá mais uma edição do Concerto de Música Sacra. A 7ª edição do evento acontece neste sábado (14), às 19h, no auditório da Assembleia Legislativa, em Fortaleza. A entrada é franca.

O concerto faz parte do Louvor em Harmonia, evento musical que visa incentivar o louvor congregacional e adoração a Deus. O público-alvo são membros de igrejas com visão doutrinária fundamentada na Bíblia.

Com a participação de 190 músicos do Brasil e da América Latina, o recital terá a presença de David Chapman, norte-americano especializado em música sacra e que atualmente desenvolve atividades na cidade de Antofagasta, no Chile.