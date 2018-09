Fortaleza recebe 15º Encontro de Multicolecionismo a partir desta quinta (13)

09:10 · 13.09.2018

Esta edição conta com a participação de cerca de 30 expositores vindos de diferentes estados do País ( Foto: Thiago Gadelha )

A Capital recebe neste fim de semana o 15º Encontro de Multicolecionismo do Ceará. Aberto ao público, o evento traz a exposição de coleções de diversos objetos como moedas, discos de vinil, cartões postais, selos, entre outros. As coleções ficarão disponíveis para visitação durante os dias 13, 14 e 15 de setembro, das 9h às 18h, no salão Ouro do hotel Praia Centro, localizado na avenida Monsenhor Tabosa, 740, na Praia de Iracema.

Esta edição do encontro conta com a participação de cerca de 30 expositores vindos de diferentes estados do País. Segundo a organização, os encontros anteriores registraram uma média de 800 a mil visitantes, mesmo público esperado para o evento deste ano.

Segundo Carlos Lorenzo, um dos organizadores do evento, depois de São Paulo, o Encontro de Multicolecionismo do Ceará é considerado um dos melhores eventos da modalidade no País. Ainda de acordo com ele, colecionistas de Recife (PE), Natal (RN), João Pessoa (PB) e São Paulo (SP) devem prestigiar o encontro deste ano.

O Encontro de Multicolecionismo do Ceará acontece desde 2003 e teve como idealizador o cearense Sérgio Pinheiro, antigo coordenador do evento.

Serviço

15º Encontro de Multicolecionismo do Ceará

Data: 13 a 15 de setembro de 2018

Horário: 9h às 18h,

Local: salão Ouro do hotel Praia Centro - Avenida Monsenhor Tabosa, 740, Praia de Iracema

Mais informações: (85) 99267-7299 / 99733-3222