Fortaleza melhora balneabilidade e tem 23 trechos de praia próprios para banho

Com a chegada do verão e das férias escolares, cresce a procura por opções de lazer para a família. Na Terra do Sol, a ida à praia já é programa tradicional entre cearenses e turistas que visitam o Estado.

Para quem vive na Capital, que apresentava 74,2% de praias impróprias para banho nas últimas férias, a notícia é positiva. De acordo com o boletim semanal de balneabilidade, divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) nesta sexta-feira (22), dos 31 trechos de praia de Fortaleza, 23 pontos estão adequados para o banho. Por outro lado, oito deles devem ser evitados.

Zona leste liberada para banho

Os trechos localizados na zona leste - que vai do Caça e Pesca ao Farol - estão todos liberados para o banho.

Na região central, entre o Farol e a Indústria Naval do Ceará, apenas a área entre a Praia dos Botes e o Farol foi considerada imprópria. No entanto, a zona oeste de Fortaleza possui sete de seus 10 trechos reprovados na análise de balneabilidade da Semace.

Apenas as regiões entre a avenida Philomeno Gomes e a rua Padre Mororó, entre a foz do Rio Ceará e a Rua das Goiabeiras e a Barra do Ceará atingiram níveis adequados.

O boletim da Semace informa ainda que os banhistas devem evitar tomar banho de mar após fortes chuvas porque elas podem trazer grande quantidade de esgotos, lixos e outros detritos para a praia, prejudicando, assim, a qualidade das águas.

Prejuízos à saúde

Apesar da melhora no número de áreas próprias para banho, é importante ficar alerta e evitar locais contaminados. “O contato com águas contaminadas por esgoto e lixo traz prejuízo para a saúde em geral e, principalmente, para a pele. A pele, por ser o órgão mais externo, é a primeira a ser afetada”, explica Genúcia Matos, médica dermatologista do Hospital Universitário Walter Cantídio e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará.

Após o contato com águas contaminadas, os banhistas podem apresentar sintomas de piodermites, doenças bacterianas que causam lesões com pus e furúnculos, e dermatites de contatos, com sintomas como coceira, vermelhidão e irritação. A médica aconselha que, a qualquer suspeita de contaminação, deve-se tomar banho com água corrente e aplicar cremes hidratantes na pele. Além disso, com o surgimento de algum sintoma, o ideal é procurar um especialista para iniciar o tratamento adequado.

Para os dono de animais de estimação, a dermatologista aponta a necessidade de se evitar o despejo de dejetos nas areias da praia. “Há grande risco quando cachorros e gatos colocam fezes nessas areias porque elas podem ser contaminadas por larvas. A doença bicho geográfico é muito comum nessa época do ano”, revela. Sensação de algo se mexendo sob a pele, surgimento de linhas vermelhas e coceira intensa são sintomas dessa doença, que atinge, principalmente, áreas como pés, mãos, joelhos e nádegas.

Alerta aos pais

A dermatologista Genúcia Matos ressalta que a pele de crianças e idosos são mais delicadas, e as bactérias têm mais facilidade de penetrar. Por isso, é importante tomar ainda mais cuidado ao decidir que praia frequentar com a família durante as férias. Para verificar os boletins de balneabilidade das praias de Fortaleza, da Região Metropolitana e do Estado e escolher o melhor destino, basta acessar o Aplicativo da Balneabilidade, ferramenta disponível no Google Play para aparelhos com Andriod. ou o site da Semace (www.semace.ce.gov.br)

Praias próprias para banho

01L - Caça e Pesca

02L - Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

03L - Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

04L - Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

05L - Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

06L - Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

07L - Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

08L - Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

09L - Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

10L - Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

11L - Posto 11 - Farol

13C - Posto 13 - Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

14C - Posto 14 - Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

15C - Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

16C - Posto 16 - Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

17C - Posto 17 - Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

18C - Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

19C - Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

20C - Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

21C - Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

23O - Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

30O - Posto 30 - Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

31O - Posto 31 - Barra do Ceará

Praias impróprias para banho

12C - Posto 12 - entre a Praia dos Botes e o Farol

22O - Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

24O - Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

25O - Posto 25 - Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

26O - Posto 26 - Entre a Rua Francisco Calaça até a Av. Pasteur

27O - Posto 27 - Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça

28O - Posto 28 - Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros

29O - Posto 29 - Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté