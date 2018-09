Fortaleza já teve 15 toneladas de cabos elétricos roubados em 2018

12:55 · 17.09.2018 / atualizado às 13:49

A Enel Distribuição Ceará já registrou 15 toneladas de cabos roubados, em Fortaleza até o mês de setembro, em 2018. A quantidade representa 59 km de rede elétrica furtados. Os crimes atrapalham a vida da população pois a distribuição é interrompida por conta da ausência dos cabos.

Em comparação com todo o ano de 2017, o número de cabos roubados, praticamente, triplicou. A ano passado foram contabilizadas 5,5 toneladas — o equivalente a 29 km de extensão.

“O furto afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica”, destaca a Enel.

Além de crime, a prática representa um risco de morte não apenas a quem furta, mas também às pessoas ao redor do local, devido à imprevisibilidade da situação, a partir do momento que os fios são cortados.

Em Fortaleza, os bairros Bom Jardim (25), Granja Portugal (19), Bonsucesso (10), Parangaba (10) e Vila Pery (10) aglomeram o maior número de ocorrências e são os principais alvos de roubos de cabos da rede elétrica em 2018.

Homem eletrocutado

No último dia 5 deste mês, um homem foi encontrado morto, preso a fios elétricos de um poste localizado na rua Bom Jesus, esquina com a Avenida General Osório de Paiva, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. A principal suspeita é que ele tentava roubar parte da fiação elétrica antes do acidente.

A Enel ainda informa que “a população afetada por qualquer falha no fornecimento de energia deve entrar em contato com a Enel por meio do telefone 0800.285.0196”.