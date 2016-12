Fortaleza ganhará novo farol com 72 metros de altura

13:09 · 28.12.2016 / atualizado às 13:30

A obra iniciada no começo de dezembro tem previsão de finalização de término em agosto de 2017 ( Foto: José Leomar )

Está em construção um novo farol na capital cearense, no morro Santa Teresinha, no bairro Vicente Pinzon. O novo equipamento, localizado ao lado do “farol da marinha”, é três vezes maior do que o atual com 72 metros, equivalente a um prédio de 24 andares. Segundo a Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) o objetivo da nova estrutura é a melhoria da sinalização náutica e segurança da navegação. A obra iniciada no começo de dezembro tem previsão de finalização de término em agosto de 2017 e está sendo realizada pelo grupo J Macedo.

O farol será construído em concreto armado nos mesmos moldes do farol anterior e terá um elevador de carga interno, além de escadas. O aparelho lenticular, que emite feixes de luz, será reaproveitado do farol antigo. O novo farol assim como o seu antecessor não será aberto a visitação e o farol é de utilização de todos os navegantes, melhorando a segurança da navegação para toda comunidade marítima.

“A obra é conseqüência do crescimento da cidade as luzes começam a ofuscar a luz do farol, dificultando sua visualização. Daí surge a necessidade de aumentar a altura do farol para se sobrepor às luzes da cidade. Como consequência natural é possível o reordenamento da região, a cargo dos órgãos competentes. Houve uma consulta pública realizada em março de 2016, sendo aprovado o projeto pelo Conselho Permanente do Plano Diretor da cidade”, destaca nota enviada pela Capitania dos Portos.

Apreensão

O turismólogo e também morador do local, Diego di Paula, teme que a obra possa gerar a demolição do antigo farol, além da perda de identidade histórica do local. “ Apesar de ser uma área de propriedade deles, poderia ter um contato mais próximo com a comunidade sobre o assunto”, explica.

Para Liduína Lima, moradora da região, a nova obra pode beneficiar os moradores como um novo cartão postal da cidade. Ela, que também é presidente da Associação do Morro da Vitória, afirma ter sido pega de surpresa com a velocidade da obra. “Ninguém sabia da obra, fomos pegos de surpresa. Falei com pessoas da obram que confirmaram que o antigo farol não será demolido.

Verticalização

De acordo com o professor do curso de Arquitetura e Urbanos da Universidade Federal do Ceará (UFC), Renato Pequeno, o novo farol pode inviabilizar o processo de verticalização do entorno. “É uma obra que deve ser avaliada como fator limitante da verticalização da região, como aconteceu na Parangaba e Montese, por conta do aeroporto de Fortaleza”, afirma.

Ele acrescenta ainda que o processo de verticalização de Fortaleza não é algo negativo, mas deve ser fiscalizado com freqüência para não se tornar um problema para sociedade. “O processo de verticalização em Fortaleza foi iniciado em 1979, quando foi liberado prédios com 12 pavimentos, hoje está em torno de 24 pavimentos e há uma proposta de revisão do plano diretor para ampliar esse limite. O poder público deve observar e intensificar a fiscalização para evitar prejuízos futuros", complementa.