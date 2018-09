Fortaleza é vice-líder no Brasil no ranking das idenizações

07:49 · 20.09.2018

Um alerta para motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas cearenses: Fortaleza ocupa a segunda posição no ranking das indenizações pagas pelo Seguro DPVAT no Brasil. No ano passado, a Capital cearense somou 3.9 mil ocorrências, sendo 208 por morte, 3.097 por invalidez e 603 por despesas médicas.

Nessa lista das capitais brasileiras, São Paulo é o líder, com 5.9 mil indenizações. Goiânia está em terceiro, com 3.5 mil ocorrências; Rio de Janeiro é o quarto, com 2.8 mil; e Terezina, o quinto lugar, com 2.4 mil.

Segundo a seguradora, no Brasil foram 245.3 mil registros, sendo 29.5 mil mortes. No total, houve uma redução de 22%.nas idenizações pagas no País.

Os números mostram que os jovens de 18 a 34 anos são as maiores vítimas do trânsito brasileiro, representando 49% do total dos acidentes indenizados ocorridos em 2017.

As principais conclusões desse estudo são apresentadas nesse documento com o objetivo de fornecer mais um insumo para que governos e instituições planejem ações de segurança viária.