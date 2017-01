Fortaleza deverá ter uma central de medicamentos em cada terminal de ônibus

11:40 · 13.01.2017 / atualizado às 11:51

Fortaleza terá uma central de medicamentos em cada terminal de integração de ônibus. A implantação se dará a partir do segundo semestre de 2017. O anúncio foi feito pelo prefeito Roberto Cláudio durante visita ao Posto de Saúde Pompeu Vasconcelos, no Conjunto João Paulo II, no Barroso, na manhã desta sexta-feira (13). A medida faz parte de um pacote de ações para reforçar o atendimento da rede de atenção primária à saúde municipal.

Até lá, segundo o gestor, a Central de Medicamentos da Prefeitura deverá estar completamente informatizada e integrada aos 109 postos de saúde do Município. Com a distribuição nos terminais, a ideia é que os pacientes possam evitar deslocamentos desnecessários entre as unidades caso algum medicamento esteja em falta, quando houver problemas com o abastecimento por parte dos fornecedores.

O projeto está em fase de elaboração pela SMS, que estuda quanto de espaço físico e que quantidade de servidores serão necessários para a manutenção das centrais. O chefe do Executivo municipal anunciou ainda uma nova seleção pública para os gestores de postos de saúde e a implantação de ouvidorias eletrônicas nas unidades, garantindo maior rapidez na solução de possíveis problemas de atendimento.