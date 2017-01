Fortaleza contará com 50 células de defesa social

09:15 · 26.01.2017 / atualizado às 09:23

O que uma rua iluminada, calçadas acessíveis, espaços de convivência, parques, centros de serviços para o cidadão, escolas de tempo integral e capacitação de jovens têm a ver com segurança pública? Em Medelín, na Colômbia, investimentos nessas áreas conseguiram transformar uma cidade, até então com má fama de violenta, em uma Capital hoje conhecida como pacífica.

Exemplos como esses serão destaques no Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para Cidades, que acontece até o sábado (29), no Marina Park. De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, Fortaleza se inspira na cidade colombiana para mudar a realidade local na área de segurança pública.

De acordo com o gestor municipal, entre os investimentos em mais escolas de tempo integral, infraestrutura urbana e, principalmente, na atenção às crianças e jovens, a Capital terá 50 pontos chamadas Células de Defesa Social, a serem instaladas em praças ou pontos estratégicos. Ali, equipes da Guarda Municipal a pé e em motos e câmaras para monitorar a área 24 horas darão mais segurança ao cidadão. A cada dois pontos desses, uma equipe do Raio, da Polícia Militar do Ceará, serão responsáveis pela área.