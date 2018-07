Fortaleza amanhece com fortes chuvas e registra vários pontos de alagamento

08:56 · 10.07.2018 / atualizado às 11:18

Terminal do Papicu ficou completamente alagado nesta manhã, obrigando as pessoas a buscarem abrigo ( Foto: VC Repórter )

Os moradores de diversos bairros de Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) foram surpreendidos, nesta terça-feira (10), por fortes chuvas que atingiram a Capital ao longo da manhã. Como de praxe, as precipitações causaram transtornos e alagamentos em vários pontos da cidade, culminando em congestionamentos nas suas principais vias.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Fortaleza registrou um volume de 53.4 mm, segundo medição feita no posto do Pici. Já na RMF, o principal destaque foi Pacatuba, com precipitações de 94.5 mm no período analisado. Em todo o Ceará, porém, apenas 19 municípios tiveram chuvas regitradas pela Funceme, que deve atualizar as informações ao longo do dia.

Túnel da Borges de Melo volta a alagar

Inaugurado na última segunda-feira (2), o túnel Eduardo Dourado da Fonte, localizado na Avenida Borges de Melo, voltou a ficar alagado nesta manhã, sendo interditado por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). O equipamento já havia passado pelo mesmo problema no último sábado, poucos dias após sua inauguração, causando dor de cabeça a motoristas e pedestres que trafegavam pelo local.

Ainda no sábado, a Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra-CE) informou que o túnel havia sido liberado no fim da tarde, mas que equipes da construtora responsável pela obra seguiam monitorando a situação do sistema de bombeamento do local. Nesta manhã, o túnel voltou a apresentar o mesmo problema.

Túnel da Av. Borges de Melo voltou a ser interditado nesta terça-feira (10). Foto: Cid Barbosa

Alagamentos

Ao longo desta manhã, Fortaleza registrou pontos de alagamentos em praticamente todas as suas regiões. O terminal do Siqueira, por exemplo, ficou bastante alagado e obrigou as pessoas a buscarem abrigo para fugir das águas. O mesmoa aconteceu em vias importantes da Capital cearense, como Raul Barbosa, Desembargador Moreira e Dr. Silas Munguba, onde o trânsito ficou bastante travado ao longo da manhã.

Alagamentos também foram registrados no bairro Padre Romualdo, em Caucaia, onde as calçadas e ruas foram tomadas pelas águas e obrigaram motoristas, ciclistas e pedestres a se arriscarem nas travessias.

Chuvas repentinas

Diferentemente do que costuma acontecer neste período do ano, Fortaleza tem recebido fortes chuvas desde a noite da última sexta-feira (6), quando a Funceme registrou um volume acima de 108 mm na Capital, o maior valor de todo o Estado para o período analisado.

Em nota, a Funceme afirmou que as chuvas repentinas estão associadas à presença de Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), que se deslocaram do oceano Atlântico em direção ao continente. Este sistema indutor de precipitações deve continuar atuando ao longo desta terça-feira, mas a previsão que ele acabe se dissipando ao longo de hoje.

Previsão para o Estado

A previsão da Funceme para esta terça-feira é de nebulosidade variável (ora céu claro, ora com nuvens) com eventos de chuva em todas as macrorregiões do Estado. Já para quarta-feira (11), a Fundação prevê precipitações na faixa litorânea, na região Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Cariri. Já nas demais áreas, céu parcialmente nublado.

Na próxima quinta-feira (12), os meteorologistas apontam tendências de chuvas para o sul do Estado.