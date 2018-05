Fortaleza amanhece chuvosa nesta quarta; nas últimas 24h, volume foi de 55 mm na Capital

09:09 · 09.05.2018 / atualizado às 10:06

Na rua Capitão Olavo, no bairro Aerolândia, os motoristas também trafegavam com mais cautela em áreas que acumularam água ( Foto: José Leomar )

A manhã desta quarta-feira (9) começou com fortes chuvas em diversos pontos de Fortaleza. A Capital apresentou alagamentos em várias de suas vias. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital cearense registrou precipitações de até 55 mm nas últimas 24 horas, sendo este o maior volume de todo o Estado no período analisado.

Em avenidas movimentadas da Capital, como Desembargador Moreira e Raul Barbosa, o trânsito foi intensificado com as precipitações desta manhã, que geraram pontos de alagamento e congestionamento em diversos pontos das vias. Na rua Capitão Olavo, no bairro Aerolândia, os motoristas também trafegavam com mais cautela em áreas que acumularam água.

Além de Fortaleza, a Funceme registrou precipitações em mais 24 municípios nas últimas 24 horas, com chuvas concentradas basicamente no litoral do Estado. O maior destaque no Interior foi a cidade de Miraíma, no Litoral Norte, com 36 mm no período analisado. Regiões como Cariri, Ibiapaba, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns não registraram chuvas até o momento.

Para esta quinta-feira (10), a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva no Centro-norte. Nas demais regiões do Estado, a expectativa é de céu parcialmente nublado.