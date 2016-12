Fortaleza acorda nublada e registra a única chuva do dia no Ceará

08:32 · 24.12.2016

Em Fortaleza, foram contabilizados 39,8 milímetros, conforme a Funceme, na chuva do último domingo (18). ( Natinho Rodrigues ) Imagens de satélite registram a única chuva do dia no bairro Messejana, em Fortaleza. ( Funceme )

A Capital cearense amanheceu nublada neste sábado (24), véspera de Natal, e registra a única chuva do dia em todo o Estado.

Até às 8h20, o posto de Messejana marcou 3,8 milímetros, de acordo com o boletim da Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Funceme: previsão é de nebulosidade variável

As condições meteorológicas estão desfavoráveis para chuvas no Ceará durante o Natal. Conforme os meteorologistas do órgão, o Cavado de Altos Níveis - sistema que causou precipitações em várias regiões do Estado no início desta semana, já se distanciou do Nordeste do Brasil. Para hoje, a previsão é de nebulosidade variável. Ao longo do dia, céu parcialmente nublado em todas as regiões do estado.

Já para domingo (25), nebulosidade variável novamente, entre a madrugada e manhã, com possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea. Ao longo do dia, céu parcialmente nublado em todas as regiões.