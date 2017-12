Fiação baixa causa queda de postes no Dionísio Torres

10:39 · 13.12.2017

Em torno das 9 horas da noite desta terça-feira (12), um caminhão de grande porte atravessou irregularmente a Rua Marcondes Pereira, no bairro Dionísio Torres, arrastando consigo a fiação e dois postes, que caíram na via. Na manhã desta quarta, o trânsito foi bloqueado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) em uma das faixas, obrigando os carros a desviarem da fiação espalhada na rua. A situação recorrente acontece pela segunda vez só nesta semana, segundo funcionários das lojas locais, devido à imprudência dos motoristas e, principalmente, pela quantidade de fios baixos.

A queda dos postes foi vista pelos funcionários das lojas locais. Uma das vendedoras, Vládia Dantas, estava dentro da loja na hora do ocorrido, quando o poste caiu em cima do carro de sua gerente. "O carro teve muitos arranhões e perdeu o retrovisor. Se estivesse mais perto, teria sido acertado em cheio", conta. O motorista do veículo deixou o local sem prestar assistência. O porteiro de dois dos estabelecimentos na Marcondes Pereira, Everton da Costa, ressalta que casos como este são recorrentes no trecho, que têm fiação muito baixa e, mesmo com a proibição do tráfego de veículos pesados, ainda aparecem motoristas infringindo a norma.

Segundo agentes da Enel no local, os fios são de telefonia, e não prejudicaram a distribuição de energia no trecho. Os agentes, que só retiraram um fio de cobre da pista, não podem tirar os fios do local pela probabilidade de prejudicar os serviços: "Como são de telefonia, não podem ser cortados porque, por exemplo, qualquer loja dessas pode perder todos os seus dados e a fibra ótica dela. Na hora que cortasse, ela perderia todo o sistema. O cabo de aço que tinha aqui no chão e estava trazendo risco podia ser cortado porque a fibra ótica já tinha se partido." As agências terão que verificar quais estruturas foram danificadas, já que usam os mesmos postes.