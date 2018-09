Festival de inovação e empreendedorismo da Globo chega a Fortaleza

12:11 · 21.09.2018 / atualizado às 12:13

O evento também propõe uma reflexão sobre novos caminhos e a geração de valor que nasce dessas adversidades ( Foto: Arquivo/Diário do Nordeste )

Com o objetivo de discutir o tema "(A)Diversidade que nos une", a Universidade de Fortaleza (Unifor) recebe o Menos30 Fest Fortaleza, evento realizado em parceria com a TV Verdes Mares, neste sábado (22).

O Menos30 Fest Fortaleza ocorre de 9h às 21h, depois de três edições de sucesso em São Paulo. A entrada é gratuita, bastando se inscrever no site www.menos30festfortaleza.globo.com. O acesso à programação do evento estará sujeito à lotação do espaço e acontecerá por ordem de chegada.

O evento também propõe uma reflexão sobre novos caminhos e a geração de valor que nasce dessas adversidades. de acordo com dificuldades que surgem no caminho do empreendedor podem ser superadas com a diversidade do brasileiro, sua criatividade e potencial de inovação.

Ao longo do dia, o público terá a oportunidade de participar de mesas, palestras e oficinas práticas. No palco Grandes Encontros, profissionais e empreendedores das mais diversas áreas de atuação vão debater temas como ‘Há Espaço para todo mundo no Futuro?’, ‘Qual o seu propósito?’, ‘Os fracassos por trás dos sucessos’ e o Nordeste como polo de inovação.

Monique Evelle (Evelle Consultoria), Eduardo Migliano (99 Jobs), Marcus Barão (Pacto das Juventudes pelos ODS), Joaquim Melo (Banco Palmas) e Ítala Herta (Vale do Dendê) serão alguns dos presentes. No palco Falas Afiadas, empreendedores como Alan Leite (Startup Farm), Guilherme Junqueira (Gama Academy) compartilham experiências.

Há também oficinas de design thinking, ferramentas de inovação, modelagem de negócios, uma feira composta por expositores da Unifor, entre outros espaços.

Serviço

Menos30 Fest Fortaleza

Data: 22 de setembro

Horário: 9h às 21h

Local: Universidade de Fortaleza (Unifor) - Av. Washington Soares, 1321 – Fortaleza/CE

Inscrições: www.menos30festfortaleza.globo.com

Entrada gratuita mediante inscrição.

Programação

PALCO GRANDES ENCONTROS:

10h00 | Boas-vindas

10h15 | A Fórmula da Inovação

10h50 | Na escassez, se reinventar

12h00 às 13h00 | Há espaço para todo mundo no futuro?

Participantes: Monique Evelle (Evelle Consultoria), Eduardo Migliano (99 Jobs), Lidia Zuin (jornalista e pesquisadora) e Marcela Fujiy (Be Labs).

Mediação: Cauê Fabiano, G1

14h00 às 15h00 | Qual o seu propósito?

Participantes: Ana Borba (Lixiki), Dario Neto (Eureca.me), Marcus Barão (Pacto das Juventudes pelos ODS), Hamilton Henrique (Saladorama)

Mediador: Michelle Loreto, repórter do Bem Estar

16h00 às 17h00 | Entre baixos e altos: os fracassos por trás dos sucessos

Participantes: Gomér Gonzaga (UM%), Joaquim Melo (Banco Palmas) e Sávio Freire (Salão N&S)

Mediador: Mari Palma, repórter do Esporte

18h00 às 19h00 | Conexão Nordeste: negócios inovadores

Participantes: Guilherme Studart (Delfos), Ítala Herta (Vale do Dendê) e José Roberto Nogueira (Brisanet)

Palco Falas Afiadas:

11h20 às 11h40 | Você já tem tudo o que precisa para empreender

>> com Lina Useche, Aliança Empreendedora

12h40 às 13h00 | Dia um: o que fazer?

>> com Alan Leite, Startup Farm

14h00 às 14h20 | É validando que se empreende

>> com Guilherme Junqueira, Gama Academy

15h20 às 15h40 | Os caminhos da inovação na universidade: cientista é empreendedor?

>> com professor Vasco Furtado, Unifor

16h40 às 17h00 | Colaborativo é mais gostoso

18h00 às 18h20 | Geração Tombamento

>> com Renata Prado, sócia-produtora da festa BATEKOO

Oficinas:

10h00 às 12h00 | Reframing: subverta a sabedoria tradicional para descobrir novas possibilidades

10h00 às 12h00 | Liderança em Movimento: uma conexão entre esporte e empreendedorismo

13h00 às 15h00 | Design Think-se

13h00 às 15h00 | Programação para não-programadores

*Para participar desta palestra é necessário levar o seu próprio computador.

16h00 às 18h00 | Modelagem de Negócios: como tirar sua ideia do papel?

16h00 às 18h00 | #DescongestionaBrasil - Hackeando a burocracia para o Brasil voltar a crescer