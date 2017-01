Festas no fim de semana preparam foliões para o Carnaval

21:07 · 14.01.2017 / atualizado às 21:29

Bloquinho do Park reuniu foliões na Água Fria ( Foto: Helene Santos )

Não dá para esperar. Ainda falta mais de um mês para o Carnaval, mas os foliões já pedem festa. Em preparação para o período momino, blocos e clubes já reúnem nomes reconhecidos da música local e nacional visando preparar os brincantes para o clima de animação e celebração típicos dos dias de Carnaval.

No Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto do Mucuripe, a agitação começou com a estreia do Bloquinho de Verão 2017. O mar como cenário ajudou a criar o clima de diversão entre os presentes. Para dar início, a Bateria Samba Pop trouxe grandes hits do axé que fizeram o público dançar, assim como a atração seguinte, o grupo Fit Dance, que contaram com a ajuda de sucessos do sertanejo e do funk do momento.

Quem estava no local não escondia a animação. “A festa aqui promete, já é um esquenta para o que vem por aí. Se o Carnaval desse ano for tão bom quanto foi esse show, vai valer muito a pena”, comentou a professora Leilane Marcelo, de 29 anos.

“A festa não pode parar, tem que seguir nesse ritmo até o Carnaval. Aqui já é um bom começo, tem muita gente bonita e música boa. Não tem como ficar melhor”, completou o advogado Paulo Martins, de 26 anos.

Como parte das atrações mais esperadas da noite, o cantor Ivo Brown subiu no trio elétrico que conduziu o público até o palco principal do evento. A noite terminou com a música e carisma dos irmãos Pipo e Rafa Marques, nomes reconhecidos do carnaval da Bahia.

Luxo da Aldeia

No Kukukaya, localizado no Dionísio Torres, foi a vez do bloco Luxo da Aldeia conduzir o público com as canções já tradicionais do grupo, que comemora 10 anos em 2017. O Luxo da Aldeia é conhecido por valorizar em seu repertório canções de compositores locais, tais como Ednardo, Fausto Nilo, Evaldo Gouveia, Petrúcio Maia, Falcão e Rossicléia, trazendo um show genuinamente cearense.

A casa lotou para a festa de lançamento da camisa oficial do bloco deste ano, reunindo foliões que já seguem o Luxo da Aldeia de outros carnavais, como a advogada Larissa Freitas, de 24 anos. “Esse é o melhor bloco de Carnaval que existe. Já venho há muitos anos. Vou passar o carnaval em Fortaleza porque aqui vai ser muito bom. Para mim, esse show já é o carnaval”, comenta.

Também teve folia no Parkville, no bairro Água Fria, onde aconteceu o Bloquinho no Park. Com estrutura exclusiva, o espaço tornou-se um verdadeiro corredor da folia, trazendo repertório em ritmo elétrico, com a dupla Luis Marcelo e Gabriel, além de Marcinho e Filipim, que puxaram o público presente com a ajuda do trio elétrico.