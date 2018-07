'Férias na PI' agita turistas e moradores de Fortaleza neste sábado (14)

19:31 · 14.07.2018 / atualizado às 19:34

A Praia de Iracema recebeu neste sábado (14) a ação Férias na PI. O evento que reúne música, arte, lazer e outras atividades contou com a presença de moradores da Capital e turistas que vieram para a cidade aproveitar as férias de julho. "Esse espaço é muito interessante e acolhedor", contou uma turista de São Paulo, que veio a trabalho a Fortaleza e aproveitou o tempo livre para curtir os pontos turísticos. A administradora, que não quis ser identificada, aprovou a segurança do local e elogiou a iniciativa. "O ambiente é muito bom e com este tempo de Fortaleza, com esse sol, tudo fica ainda melhor", acrescentou.

A praia do Lido/Crush, próxima ao Aterrinho, contou com shows e apresentações de bandas locais, nacionais e DJs. Neste sábado, se apresentaram no Aterrinho as bandas Francisco, el Hombre e Casa de Velho. O público aprovou as atrações e ainda aproveitou para dar um mergulho no mar ao som de DJs que tocaram no palco ao pôr do sol.

Na programação, a Quarta Iracema, ação de cultura e lazer que já acontece desde janeiro na região, traz para as Férias na PI o encontro de motociclistas, noite com temática afro-brasileira, feira de adoção e vacinação de cães e gatos, forró e apresentações de danças de rua, além de feiras com produtos de comerciantes locais e gastronomia. A programação segue ainda até o fim do mês.

A diversão em família também tem espaço garantido. Atividades artísticas, esportivas e de lazer compõem a programação infantil com colônia de férias, teatro infantil, oficina de dança, corredor esportivo para patins, skate e bicicleta, pintura de rosto, capoeira e outras.

Agregando a programação, o público poderá aproveitar as festas e atrações dos bares e casas de shows da Praia de Iracema, que divulgaram a agenda de julho. Entre os destaques as atrações Fertinha, Two Folks, Os Transacionais, The Mob, os Muringa, Renegados, Cósmica, Samba Grupo Maravilha, Transvirada, Primeiramente Elas, Ritmo Retrô (Axé e Pagode Anos 90), Forró das Antigas com Iara Pâmela, Segunda-Feira Mais Louca do Mundo e muitas outras.

Humor não vai faltar nas “Férias na PI” com shows de Rossicléa, Adamastor, Paçoca & Fubá, LC Galetto, Superedson & Ed Santos, Ery Soares, Alex Nogueira e outros humoristas às terças, quintas, sextas e sábados.

Confira a programação gratuita - Férias na PI

SHOW NA PRAIA

Local: Praia do Lido/Crush/Aterrinho

Horário: a partir das 15h

Data: 14/07

Atrações: DJ, Francisco, el Hombre e Casa de Velho

Data: 21/07

Atrações: DJ, Glue Trip e Dubaile

Data: 28/07

Atrações: DJ, Chico Chico e Luh Livia

PONTE VELHA

Data: 29/07

15h - Tertúlia Black

16h30 - Desfile Iury Costa

17h - Tertúlia Black Vândala

SÁBADO FEIRA

Data: 14/07

Local: Rua Padre Justino

- Arraia dos Amigos

QUARTA IRACEMA

Data: 11/07 - MOTO ENCONTRO IRACEMA

Local: Largo dos Tremembés

Horário: 18h

- Feira Criativa

- Feira Gastronômica

- Concessionárias

- Banda: Cabeça de Pedra - Rammon Ceifadores MC

Data: 18/07 – NOITE AFRO / MANDELA DAY

Local: Estoril

Horário: 18h

- Feira Criativa

- Feira Gastronômica

LARGO DOS BICHINHOS

Local: Largo do Tremembés

Inicio: 18h

Data: 25/07 – FORRÓ NA PRAIA

Local: Estoril

Horário: 17h

19h - Aline & Joyce

DANÇAS URBANAS

Local: Largo dos Tremembés

Inicio: 18h

CASA DA CULTURAL DIGITAL

Data: 16 a 22/07

Local: R. dos Pacajús - Praia de Iracema

Horário: 9h às 20h

DOMINGO EM FAMILIA

Data: 29/07

- Capoeira

- Teatro Infantil

- Oficina de dança

- Brinquedos Infantis

- Pintura de rosto

- Corredor esportivo