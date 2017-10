Feirantes e guardas municipais entram em confronto próximo à Rua José Avelino

14:42 · 14.10.2017

A Rua José Avelino foi entregue após quase cinco meses de requalificação. A tensão entre ambulantes e guarda municipal continua

A tensão entre feirantes e Guarda Municipal continua repercutindo nas proximidades da Rua José Avelino, onde desde maio o comércio popular foi proibido para a requalificação da área, entregue no último dia 6. Na manhã deste sábado (14), um pró-fiscal, profissional responsável por auxiliar os fiscais da região da Catedral da Sé e Mercado Central, foi agredido por um ambulante, e a Guarda precisou intervir no caso.

> Feira na José Avelino continua após proibição

A agressão teria sido realizada após o recolhimento de alguns produtos pela fiscalização. Inconformados com a ação, os feirantes teriam arremessado pedras e, em resposta, guardas municipais viriam a jogar granadas de efeito moral.

De acordo com a assessoria da Guarda Municipal, dois ambulantes foram encaminhados ao 34º Distrito Policial da Capital (DPC) para prestar depoimento. No entanto, o inspetor plantonista do DPC afirmou que apenas um homem se encontrava detido pelo caso durante a tarde, tendo este chegado ao local por volta de 10h30.

Ainda segundo a assessoria, o pró-fiscal agredido passa bem, já que a agressão foi de "pouca intensidade".