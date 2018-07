Falha mecânica paralisa trem da Linha Sul do Metrô de Fortaleza neste sábado (14)

20:23 · 14.07.2018 / atualizado às 20:27

Uma falha mecânica em um trem da Linha Sul do Metrô de Fortaleza causou uma paralisação do serviço e da composição por quase meia hora, na tarde deste sábado (14). De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, o incidente aconteceu por volta das 17h, próximo à estação do Aracapé, na Regional V de Fortaleza.

Em nota, a empresa informou que "os passageiros permaneceram dentro do trem, em segurança, durante cerca de 20 minutos, tempo necessário para os procedimentos de reparo", e garantiu ainda que "após o desembarque, o trem foi levado ao pátio de manutenções, para averiguação detalhada".

Durante a pane, passageiros que aguardavam nas demais estações relataram demora para estabilização do serviço. A operação, porém, segundo o Metrofor, segue normalmente até as 23h, período em que quatro composições operam nas estações.