Explosão com cloro assusta moradores do bairro Jacarecanga

Moradores de um condomínio no bairro Jacarecanga acordaram, na manhã deste sábado (5), assustados com o barulho de uma explosão. O acidente foi causado pelo cloro na piscina do condomínio.

No incidente, o zelador do prédio, José Herlenio de Holanda, 43, teve o rosto atingido pela fumaça da explosão e foi socorrido pela síndica.

José Herlenio trabalha na manutenção de piscinas há 15 anos. A síndica do prédio disse à TV Diário que está apurando as causas do incidente e que por prevenção, a área em torno da piscina ficará fechada nesse fim de semana.

Outros casos

Na última quinta-feira (3), um acidente semelhante a este aconteceu em Fortaleza. Oito alunos do IFCE e um funcionário foram intoxicados durante uma aula de natação, também envolvendo a manipulação do cloro.

Os estudantes foram levados a hospitais particulares e ao Instituto Doutor José Frota (IJF), todos com quadro de intoxicação de nível level.

No caso do IFCE, o incidente aconteceu durante a manipulação do cloro, quando o funcionário retirava baldes do produto à beira da piscina. Nesse momento houve uma reação química que gerou uma nuvem de fumaça tóxica.

Com informações da TV Diário