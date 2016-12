Explosão atinge posto de gasolina na Avenida Sargento Hermínio

17:32 · 26.12.2016 / atualizado às 19:17

Uma explosão atingiu um posto de gasolina na Avenida Sargento Hermínio, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, por volta das 16h desta segunda-feira (26). Um táxi e uma das quatro bombas de abastecimento do local ficaram destruídos com a ocorrência. O acidente não deixou vítimas.

O carro atingido pela explosão era um Corolla branco, que teve a parte traseira completamente danificada. O taxista responsável pelo veículo, José Roberto dos Santos, conta que deixou o táxi abastecendo de Gás Natural Veicular (GNV) e foi ao banheiro. Ao chegar ao banheiro ouviu o barulho da explosão.

O taxista revelou ainda que não costuma deixar o carro no momento do abastecimento, embora este procedimento de segurança seja uma exigência da legislação de trânsito. Esta foi a primeira vez que ele abasteceu neste posto da Av.Sargento Hermínio. "Eu nunca desço do carro, foi Deus que me fez descer dessa vez", garante aliviado.

Com a explosão, um cilindro de abastecimento voou, atingiu uma parede na parte traseira do posto e ficou fixado nela. O teto do estabelecimento também ficou comprometido com a ocorrência e parte dele foi destruído.

A Defesa Civil do Município esteve no local e constatou que a explosão não comprometeu os imóveis que circundam o posto, localizado em área mista de comércio e residências, e que a parede atingida pelo cilindro não foi danificada integralmente.

"Fizemos uma avaliação preliminar e vimos que a estrutura do posto parece íntegra. Apenas do forro de PVC é que foi destruído", explicou o agente da Defesa Civil que fez a vistoria, Liedel Lima. Como não foi verificado comprometimento da estrutura, não houve interdição oficial do equipamento. Os fiscais apenas orientaram que o prorpietário só reabra o posto após o reparo no teto.

O proprietário do estabelecimento não quis se pronunciar. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e a perícia ainda é aguardada. Apenas o resultado da perícia poderá apontar o que provocou a explosão.

*Com informações da repórter Thatiany Nascimento