Evento dá visibilidade à causa de adoção

12:41 · 17.12.2017 / atualizado às 12:46

Cerca de 100 pessoas estavam presentes, entre pais adotivos e pretendentes à adoção. ( Foto: Helene Santos )

Com o intuito de dar visibilidade à causa da adoção em Fortaleza, 100 pessoas, entre pais adotivos e pretendentes à adoção, se reuniram na manhã deste domingo (17), no Parque do Cocó. O evento foi promovido pela ONG Acalanto, que funciona como um Grupo de Apoio à Adoção.

Entre as atividades desenvolvidas, destaca-se a palestra da psicóloga Susana Kramer, que discutiu como trabalhar a história de vida do filho adotivo. "A adoção é um encontro de histórias. Ao adotar, eles estão dando uma oportunidade de viverem algo novo, de terem sua história com um toque diferente", explica.

Susana destacou, ainda, a dificuldade no tempo de espera, pela ansiedade e a vontade de ter o filho. Ruth Sousa, fisioterapeuta, não nega: depois de um ano e meio, conseguiu adotar Janaína, mas foi um período doloroso.

"Eu chorava muito, parecia que nunca ia acontecer, que é uma eternidade. Hoje eu sei que esse tempo é necessário para nós nos prepararmos. Minha filha já tinha sido devolvida várias vezes por que os pais não tiveram essa preparação. Meu conselho é que durante esse tempo, os pais leiam, estudem, participem de reuniões como essa da Acalanto, é como um enxoval que temos que fazer", afirma Ruth.

Além da palestra, para representar as 541 crianças que estão em abrigos esperando por adoção em Fortaleza, o grupo plantou a mesma quantidade em corações de papel. De acordo com Michelle Páscoa, professora e pretendente à adoção, desse número, apenas 125 estão disponíveis para adoção, enquanto mais de 600 pessoas esperam para adotar.

"Essa matemática não bate. Essas crianças estão nesse limbo por que os processos não foram analisados, ou não foi feita a destituição do poder familiar. Antes de descobrir isso eu queria apenas ter um filho. Hoje eu não quero só isso, quero que essas crianças tenham direito ao lar, à família”, reivindica Michelle.

A professora destaca, ainda, que muitas pessoas acreditam que tantas crianças estejam sem lar por que os pretendentes só querem bebês, o que não é verdade, segundo ela. "Aqui tem pessoas com perfis bem amplos, mas essas crianças estão crescendo nesses abrigos por que os prazos estebelecidos em lei não são executados", argumenta.

Acalanto

A ONG surgiu em 2013, de duas adoções feitas por pessoas da Acalanto. Na época, nenhum grupo desse segmento existia, então as duas pessoas foram procurar a Acalanto em Natal. Disso surgiu o desejo de abrir a ONG multi setorial em Fortaleza. Atualmente, a Acalanto trabalha com apoio psicológico e jurídico a pais e pretendentes, setor pedagógico que faz ciclo de palestras além de eventos de sensibilização, tudo de forma gratuita.