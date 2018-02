Etufor intervém em emissão de carteiras estudantis após suposta fraude

20:51 · 23.02.2018 / atualizado às 21:03

Em nota, unidade de ensino reforçou o comunicado da Etufor ( Arquivo )

A Empresa de Transporte Urbano (Etufor) emitiu, nesta quinta-feira (22), um comunicado aos alunos do Centro Universitário Estácio do Ceará informando que as carteiras estudantis serão emitidas pela Comissão Gestora do Diretório Central dos Estudantes (DCE) até que ocorram novas eleições para a entidade. Além disso, reforçou que o documento para a solicitação fosse realizado somente pela Etufor, via site ou nos postos do órgão municipal.

O anúncio foi feito após estudantes reclamarem que os pedidos feitos por meio da diretoria do DCE não estavam sendo validados pela Etufor. Nas redes sociais, o alunos prejudicados apontam supostas fraudes do presidente do DCE, Luciano Casqueiro. A reportagem tentou contato com o gestor, mas as mensagens não foram respondidas.

Em seu perfil no Facebook, ele citou o caso como “briga política” provocada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), afirmando ainda que “não vamos nos curvar em relação a partidos políticos, vamos buscar os meios legais para manutenção dos direitos dos alunos”.

Documento garantido

Casqueiro garantiu que as carteirinhas emitidas pelo DCE serão entregues. “Respeitamos a Etufor, nossas unidades do DCE não iram [sic] fechar para atender as ameaças dos membros da UNE. Todos os alunos que pagaram os boletos receberam [sic] suas carteiras. Sempre trabalhamos em prol do aluno e nosso aluno será respeitado”, disse o presidente do DCE.

Em nota, o Centro Universitário Estácio do Ceará informou que o DCE não faz parte da estrutura da instituição de ensino e que não não possui qualquer ingerência sobre questões internas dos diretórios, inclusive, eleição e regularidade de suas diretorias. Porém, cedeu uma sala para sua instalação e funcionamento.

O Centro Universitário afirmou ainda lançou um comunicado aos seus alunos sobre o ocorrido, orientando que os mesmos emitissem o boleto para expedição diretamente pelo site do órgão municipal.