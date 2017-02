Etufor fiscaliza transportes escolares

23:00 · 06.02.2017

A ação objetiva combater o transporte irregular de escolares realizado por veículos não-credenciados ( Foto: Divulgação )

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) começou, nesta segunda-feira (6), uma operação de fiscalização de transportes escolares. O objetivo é garantir a segurança dos estudantes combatendo o transporte irregular de alunos realizado por veículos não-credenciados.

Com caráter educativo, a equipe de fiscalização verifica itens obrigatórios nos veículos como: cintos de segurança em número correspondente ao de passageiros sentados; fecho interno de segurança nas portas; luz de freio elevada; faixa horizontal pintada ou película auto-adesiva não removível, na cor amarela, com 40cm de largura, à meia altura (em toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroçaria), identificada como ESCOLAR em cor preta.

Os veículos serão abordados na entrada e saída das escolas da Capital, a partir de denúncias feitas por meio da Central 24 horas de atendimento da Etufor. A abordagem exigirá a atualização cadastral realizada recentemente, laudo de vistoria atual e os documentos de porte obrigatório. Serão observados, ainda, o bom estado de conservação dos veículos. Caso haja irregularidades, o veículo pode ser apreendido.

Cadastro

Para ter autorização para prestar o serviço de transporte escolar, o condutor e o veículo devem estar devidamente credenciados na Etufor. Os profissionais que realizam o serviço de Transporte Escolar devem renovar seu cadastro anualmente na sede do órgão, atualizando toda a documentação. A Carteira Padrão é documento de uso obrigatório que identifica condutor, condutor auxiliar e monitor do transporte.

Na Divisão de Cadastro, os pais podem confirmar se o condutor está devidamente regularizado para realizar o serviço e se o veículo caracterizado para a realização do transporte corresponde ao cadastrado na Etufor. O atendimento acontece na sede da Etufor da Av. dos Expedicionários das 8h às 13h30. Caso o responsável da criança identifique alguma irregularidade no serviço prestado, uma equipe do setor de fiscalização, que funciona 24h, todos os dias da semana, pode ser acionada através do número 3452.9318.