Etufor disponibiliza 110 ônibus extras para o Halleluya 2018

12:48 · 17.07.2018 / atualizado às 13:38

O Halleluya, que acontece de 25 a 29 de julho, contará com um esquema diferenciado de mobilidade urbana. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) confirmou que 110 veículos a mais estarão disponíveis, dentro das rotas de 13 linhas que passam pelo Centro Espiritual Uirapuru (CEU), local do evento.

O esquema é pensado com base no planejamento do ano passado, mas levando em consideração a expectativa de público desta edição que é de mais de um milhão de pessoas, de acordo com a organização.

O chefe da divisão de planejamento da Etufor, Miguel Guimarães, comentou sobre o esquema de transporte público e o aditivo no número de veículos. “Normalmente nós temos (nessas linhas) 116 veículos de segunda a sexta, 76 no sábado, e 57 no domingo. As linhas (extra) são “expresso”, ou seja, elas sairão diretamente dos seis terminais para o Condomínio Espiritual Uirapuru”, completa Guimarães.

Miguel também comentou que a Etufor possui uma preocupação específica com a volta para a casa, pois o evento adentra a madrugada e encerra a programação diária apenas na manhã do dia seguinte. “Nós também teremos duas linhas ‘corujão’, que passam na Avenida Silas Munguba e mais sete linhas ‘corujão’ para o usuário que quiser fazer integração no Terminal da Parangaba”, revela o chefe de planejamento.

Segurança

O Halleluya, historicamente, tem sido um evento tranquilo com poucos delitos registrados, e de acordo com o coronel da Polícia Militar, Jano Emanuel, a principal ocorrência nos últimos anos é a perda de documentos após o evento.

Contudo, o oficial comentou sobre o esquema de segurança pensado especialmente para o evento. “A gente disponibilizou para cada dia de evento duas equipes de 40 policiais comandadas por um oficial. Sendo uma pequena parte na área interna, e a grande maioria na área externa, protegendo todas as ruas de acesso”, explica o oficial.

“Nós teremos motos do BPRaio, Cavalaria no estacionamento, viaturas do policiamento ordinário e do BPChoque, atuando principalmente na hora da dispersão”, revela o coronel, que ainda complementa que a principal preocupação em relação à prevenção de infrações é na hora da chegada das pessoas com os pequenos furtos que podem acontecer no meio da multidão.

Trânsito

Wellington Cartaxo chefe do núcleo de operações da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) comentou o planejamento do órgão para o festival. “A gente vai contar com 140 agentes, por dia, para organizar a questão do trânsito no local. Desde a colocação de canalizações a redutores de velocidades para dar auxílio, principalmente, na travessia de pedestres”, explica.

Wellington ainda revelou que o perfil do evento colabora com o trabalho da AMC, mas ressalta um comportamento que pode causar dificuldades na mobilidade. “Um dos maiores problemas que a gente tem é a impaciência dos condutores, que chegam um pouco mais tarde, e não querem ficar esperando em filas”, revelou o responsável, que também garantiu a presença de agentes disciplinadores para coibir atitudes que possam ocasionar problemas no trânsito.

Ele ainda ressalta que os veículos que pretendem adentrar ao evento utilizando a Avenida Alberto Craveiro, se coloquem preferencialmente no lado direito da avenida, liberando a parte esquerda para o público que não está indo ao evento. Wellington afirmou que viaturas da AMC irão circular no entorno do evento para dar auxílio em pontos de congestionamento e/ou colisão.

Programação

Uma das novidades para a edição deste ano é a estreia de um palco alternativo dentro da estrutura do evento. A grande demanda de artistas, em busca de performar no Halleluya, foi a principal motivação para a inauguração de um segundo espaço para apresentações, como explica João Edson Queiroz, assistente-geral da Comunidade Shalom.

“Como o Halleluya se estende, alguns dias, até 6, 7 horas da manhã, nós não temos como aumentar a quantidade de artistas se apresentando no palco principal. Então a solução que encontramos foi abrir esse palco alternativo onde teremos um pouco mais de 20 apresentações extras”, complementa o assistente-geral.

No palco principal, o Halleluya contará com nomes da música católica nacional e internacional. “Nós teremos atrações que são “exigências” do público, como Missionário Shalom, Padre Fábio de Melo e Rosa de Sarom”, revelou João Edson. A vencedora do The Voice Itália 2016, Irmã Cristina Scuccia, também compõe a programação.