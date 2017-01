Etufor começa processo de emissão de carteiras de estudante 2017

15:00 · 30.01.2017

A carteira dos alunos das escolas públicas será solicitada pela direção da instituição - Foto: Arquivo

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) começou o processo de solicitação das carteiras estudantis para o ano de 2017. A validade das carteiras de 2016 vai até abril deste ano.

Apenas os alunos novatos que nunca tiveram carteira de estudante devem comparecer à Etufor, entre 8h e 13h30, ou nos Vapt-vupt de Messejana e Antônio Bezerra, de 8h às 17h. Também devem solicitar presencialmente os alunos das universidades públicas e da Unifor.

Para solicitar, o procedimento é composto por três fases: solicitação, entrega da documentação e cadastro da biometria facial.

Biometria facial

Segundo a Etufor, alunos que já efetuaram a biometria facial não precisarão repetir o procedimento.

Para realizar o cadastro da biometria, os estudantes devem procurar um dos postos de atendimento, munidos de documento com foto:

- Terminal da Parangaba;

- Terminal do Siqueira;

- Terminal do Papicu;

- Praça Coração de Jesus;

- Sedes do Sindiônibus;

- Etufor;

- Vapt Vupt de Messejana;

- Vapt Vupt do Antônio Bezerra.

Os estudantes podem solicitar em suas próprias instituições de ensino (escolas ou faculdades) ou por meio do site das entidades estudantis. Os endereços estão disponíveis no Catálogo de Serviços do Portal da Prefeitura de Fortaleza

Documentos e taxas

A documentação é necessária tanto para alunos da rede pública quanto para a rede particular, sendo: identidade, CPF, declaração de matrícula e comprovante de endereço. Já os valores para solicitação na rede particular variam entre R$ 20,00 a R$ 25,00.

O boleto pode ser impresso pela internet e pago nas casas lotéricas. Após os pedidos, os alunos devem aguardar a entrega das carteiras de estudante nas próprias instituições de ensino ou nos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs), no caso das universidades.

Os alunos veteranos da rede particular que continuarem na mesma instituição podem imprimir o boleto pela internet e aguardar a chegada do documento na instituição de ensino. As entidades estudantis já entregaram os boletos nas escolas particulares em novembro, adiantando o processo de 2017.

Caso tenham mudado de instituição, mas continuam na escola ou universidade particular, exceto Unifor, basta solicitar a confirmação da matrícula para que os dados sejam atualizados e imprimir o boleto no site com a instituição atual.

A carteira dos alunos das escolas públicas será solicitada pela direção da instituição que se responsabilizará para fazer a solicitação da gratuidade. Os alunos da Uece, UFC e IFCE devem dirigir-se à sede da Etufor com as declarações do semestre vigente, documento de identidade e o formulário de solicitação do site da Etufor.