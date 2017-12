Etapa estadual do Ceará Científico reúne 185 projetos de alunos de escolas públicas

12:26 · 14.12.2017

185 projetos desenvolvidos por alunos da rede pública de ensino foram selecionados para a fase estadual da feira do Ceará Científico. Nesta quinta (14), os alunos e professores apresentam os produtos em exposição que acontece durante todo o dia no Espaço Jangada, no Shopping Iguatemi. O evento, que teve início nesta quarta (13), já passou pelas etapas escolar e regional, e premiará os melhores projetos com subsídio para a participação de concursos nacionais e internacionais.

A iniciativa do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Educação (Seduc), busca incentivar a produção de pesquisa no ambiente escolar e a dinamização do conhecimento no contexto da sala de aula, da escola, da comunidade, da sociedade e do mundo, por meio da vivência do protagonismo estudantil. Para o secretário da educação, Idilvan Alencar, é importante reconhecer os talentos que existem no Ceará: "É papel nosso, papel do Estado incentivar os alunos para que possam desenvolver esses talentos e alcançar o grande potencial que têm."

Das 10 às 22 horas desta quinta, os trabalhos dos estudantes estarão disponíveis para visitação pública nos estandes e nas salas. Ao todo, a iniciativa mobiliza 750 participantes, entre estudantes, professores, representantes das Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Crede), da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) e de Secretarias Municipais de Educação (SME).

Ao todo, foram inscritos 5 mil trabalhos divididos em oito categorias. Os primeiros lugares nas áreas de Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e suas Aplicações, Robótica Educacional, Educação Ambiental Científica, Educação Ambiental Artístico-cultural e Pesquisa Júnior – Ensino Fundamental serão certificados e ganharão subsídio do Governo Estadual para participar de concursos nacionais e internacionais.

A ação visa estimular parcerias entre instituições acadêmicas ou educacionais com as escolas e, ainda, promover o intercâmbio artístico, científico e cultural no âmbito escolar, comunitário e social. Segundo Idilvan Alencar, a iniciativa traz grande visibilidade para esses alunos e seus projetos, além da premiação por seu trabalho: "Será investido cerca de 1 milhão de reais em premiação, que envolve o custeio dos alunos participantes das competições nacionais e internacionais. Isso, além de incentivar a pesquisa, ainda ajuda-os na descoberta da vocação", completou.

Serviço

Etapa Estadual do Ceará Científico

Quando: 14 e 15 de dezembro de 2017

Horário: de 10h às 22h

Onde: Espaço Jangada do Shopping Iguatemi (ao lado do Extra)

Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza-CE