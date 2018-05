Estudantes do IFCE sofrem intoxicação durante aula de natação

19:02 · 02.05.2018 / atualizado às 19:06

Um grupo de 8 alunos e um funcionário do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Fortaleza, sofreram intoxicação por cloro durante uma aula de natação na tarde desta quarta-feira (2). De acordo com a unidade, os primeiros socorros foram prestados ainda pela Coordenadoria do Serviço de Saúde da instituição e, posteriormente, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o IFCE, todas as vítimas estavam conscientes e orientadas, não havendo maior comprometimento de sua saúde. O Instituto informou que os estudantes sem plano de saúde foram encaminhamos ao Instituto Dr. José Frota (IJF) e, os que tinham plano, a hospitais particulares da Capital. Conformeo IJF, os pacientes deram entrada com dificuldade respiratória, mas quatro já tiveram alta e a expectativa é que o quinto deixe o hospital ainda hoje.

De acordo com o diretor geral da instituição, Eduardo Bastos, o fato aconteceu por voltas 16h30min, quando um funcionário terceirizado retirava baldes com cloro utilizado na manutenção da água da piscina. Nessa manipulação do cloro, explica, houve uma reação química que gerou uma nuvem de fumaça, que foi inalada por alunos que utilizavam a raia um durante a aula de natação.

Ainda segundo o IFCE, foram intoxicados em nível leve dois alunos do sexo feminino e seis do sexo masculino, além do funcionário terceirizado da empresa Missão, que faz a manutenção técnica do campus.