Esquema de segurança e trânsito no Réveillon tem mil policiais e 7 linhas especiais de ônibus

17:21 · 28.12.2016 / atualizado às 21:22

Cerca de mil policiais militares vão trabalhar no Réveillon 2017 para garantir a segurança dos fortalezenses que vão passar a virada de ano na Capital, conforme a Prefeitura Municipal de Fortaleza, nesta quarta-feira (28).

Desse total, há 650 oficiais militares no Aterro da Praia de Iracema, incluindo 36 bombeiros que atuarão no local. Já a Guarda Municipal contará com um efetivo de 362 profissionais, tanto na Praia de Iracema, como nos Terminais de Fortaleza.

Transporte Coletivo

A Prefeitura Municipal de Fortaleza vai disponibilizar 7 linhas especiais que serão criadas no período, fazendo uma ligação expressa (sem parar em pontos de ônibus) entre os sete terminais de integração e o Aterro da Praia de Iracema. A operação de reforço para o dia conta com mais 115 ônibus de reserva, que serão disponibilizados das 18h do dia 31 de dezembro à 6h do dia 1º de janeiro. Além disso, a região da Praia de Iracema já é atendida por 23 linhas regulares.

É importante ressaltar que os pontos de parada da Av Abolição serão desativados temporariamente durante a realização do evento. O embarque e desembarque de passageiros serão nas ruas Tenente Benévolo e Pereira Filgueiras, no sentido leste/oeste e oeste/leste respectivamente.

As linhas especiais são:

930 – Antônio Bezerra/Aterro Praia de Iracema

931 – Parangaba/Aterro da Praia de Iracema

933 – Lagoa/Aterro da Praia de Iracema

935 – Messejana/Aterro da Praia de Iracema

936 – Conjunto Ceará/Aterro da Praia de Iracema

937 – Papicu/Aterro da Praia de Iracema

938 – Siqueira/Aterro da Praia de Iracema

Ao fim do evento, o público que for para os terminais da Parangaba, Antônio Bezerra, Lagoa, Siqueira e Conjunto Ceará deve pegar as linhas especiais na Rua Tenente Benévolo. Já quem for para os terminais da Messejana e Papicu por meio das linhas especiais deve pegar o ônibus na Av,. José Vilar.



Confira como ficarão os desvios no trânsito





140 agentes orientam tráfego

A Prefeitura disponibiliza um efetivo composto de 140 agentes de trânsito e orientadores de tráfego para organizar o trânsito no local. Serão 40 viaturas e 20 motocicletas, além de pontos fixos nos principais bloqueios.

A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) vai bloquear, no dia 31 de dezembro, o Aterrinho a partir das 14h. Já o Aterro da Praia de Iracema será bloqueado a partir das 17h. No entanto, a AMC tem, como primeira função no dia 31 de dezembro e a partir das 5h da manhã, coibir o estacionamento em toda área utilizada pelo evento, entre as ruas João Cordeiro e Idelfonso Albano, além da Av. Historiador Raimundo Girão e as demais vias transversais, entre a Av. Rui Barbosa e Rua Idelfonso Albano.

A Avenida Beira-Mar, entre as ruas João Cordeiro e Idelfonso Albano, e a Av. Historiador Raimundo Girão, entre a Av. Barão de Studart e R. Idelfonso Albano, serão as principais vias bloqueadas. Os veículos também não poderão passar pelas vias perpendiculares que dão acesso ao Aterrinho e Aterro.

Os moradores e hóspedes de hotéis na área bloqueada só poderão ter acesso de carro mediante a apresentação de comprovante de endereço e liberação dos agentes de trãnsito nos postos de controle.

O condutor que estiver trafegando no sentido leste-oeste (Mucuripe/Centro) na Av. Abolição terá que entrar à esquerda na Av. Barão de Studart e à direita na R. Dep. Moreira Rocha. Já quem vem no sentido contrário (Centro/Mucuripe) na Av. Historiador Raimundo Girão deve dobrar à direita obrigatoriamente na Rua Idelfonso Albano e à esquerda na Av. monsenhor Tabosa. O motorista que circula pela Rua Carlos Vasconcelos em direção ao Aterro terá que desviar à direita na Av. Monsenhor Tabosa.

A previsão da Prefeitura para o desbloqueio da área é às 6h do dia 1º de janeiro de 2017.





Claudia Leitte é uma das principais atrações da festa na Capital FOTO: FERNANDA SIEBRA



Queima de fogos

O Réveillon de Fortaleza terá 17 minutos de queima de fogos. Serão 17 toneladas de fogos de artifícios, sendo o show pirotécnico iniciado pontualmente no primeiro segundo de 2017. A Prefeitura tem a expectativa de que mais de um milhão de pessoas vão passar a virada do ano no Aterro da Praia de Iracema. O teste de fogos será feito na sexta-feira (30) às 19h.



A programação do Réveillon conta com 13 atrações, sendo 2/3 de artistas locais. A festa, que começa às 17h do dia 31 de dezembro e termina ás 6h do dia 1º de janeiro, terá apresentações de humoristas e de DJ's.

Confira as atrações e a ordem das apresentações:

1 - 17h30 até 17h50 - Banda projeto Cuca

2- 18h até 18h30 - Patrulha

3- 18h45 até 19h30 - Solteirões do Forró

4- 19h45 até 20h30 - Luiz Marcelo e Gabriel

5- 21h até 22h10 - Simone e Simaria

6- 22h30 até 23h40 - Jorge e Matheus

7- 23h40 até meia-noite - Humorista Falcão

8- Meia-noite até 12h20 - Queima de fogos

9- 12h30 até 1h40 - Claudia Leitte

10- 2h10 até 3h20 - O Rappa

11- 3h40 até 4h5 - Beto Barbosa

12- 4h15 até 4h40 - Forró Real

13- 4h50 até 5h15 - Italo e Renno

14- 5h25 até 6 horas - Waldonys

15- 6h10 até 6h30 - Acaiaca