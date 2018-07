Espuma branca em afluente do Rio Cocó preocupa moradores

11:16 · 07.07.2018 / atualizado às 15:51

Com as intensas chuvas que caíram desde a noite de sexta, 6, até o início da manhã deste sábado (7/7), o Riacho Martinho, afluente do Rio Cocó, amanheceu tomado por uma espuma branca, que chegou a tomar a ponte, próxima a Avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macêdo. Não é primeira vez que o fênomeno acontece nesse trecho, sendo registrado principalmente em épocas de fortes chuvas.

O fato atraiu curiosos e também voluntários que tentaram retirar parte da espuma da água. O Riacho Martinho é ponto de pesca de pessoas da região.

>>Leito do Rio Cocó amanehce com espuma

>>Espuma branca do Rio Cocó atrai curiosos

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informou que a Prefeitura já solicitou uma fiscalização no local. Segundo a pasta, agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) devem ir o mais rápido possível para apurar o fato.

Em fevereiro do ano passado, a espuma branca formada no alfuente do Rio Cocó foi registrada. Na época,o laudo da Seuma apontou que o fenômeno foi formado devido à poluição química no local. O documento foi divulgado após análise da água.

De acordo com o laudo, as substâncias lançadas no riacho causam a espuma, que pode dificultar a oxigenação da água. A poluição vinda de efluentes industriais e de imóveis formam a espuma após movimentação ocasionada pela queda d’água no riacho Martinho, próximo ao açude Uirapuru.

Na época, a Prefeitura disse que iria iniciar a fiscalização dos estabelecimentos à margem do riacho que poderiam estar lançando efluentes na rede de drenagem.Em casos de comprovação de crime ambiental, há aplicação de multa que varia de R$ 5 mil a R$ 500 milhões, conforme a capacidade financeira e o potencial degradador. Ainda podem ser aplicadas sanções administrativas (embargos e interdições).

O riacho Martinho começa no sangradouro do açude Osmani Machado e passa pelos bairros Mondubim, Parque Dois Irmãos, Passaré, Serrinha, Dendê, Castelão e Dias Macedo.