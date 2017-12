Escola Educar Sesc vai custear educação de menina Lara até o fim do Ensino Médio

16:16 · 14.12.2017 / atualizado às 18:52

A Escola Educar irá custear a educação da garota na instituição de ensino que os pais de Lara escolherem ( Foto: Reprodução )

Mara Beatriz, mãe da estudante transgênero Lara, informou, nesta quinta-feira (14), que a Escola Educar Sesc irá custear a educação de sua filha até o fim do Ensino Médio, incluindo material didático e fardamento completo, em qualquer instituição de ensino escolhida por ela e pelo pai de Lara. A adolescente não pode reprovar em nenhum ano letivo, exceto em questão de caso de força maior.

Além disso, a Escola também irá realizar campanhas educativas sobre a questão LGBT junto com órgão oficiais do movimento. A Escola aceitou os termos do acordo de conciliação estabelecidos pela Defensoria Pública para reparar os danos morais e materiais sofridos pela aluna Lara que teve sua matrícula negada para o ano letivo de 2018.

Para Mara Beatriz, o acordo firmado e garantido representa uma vitória para a família. Mara afirmou que está avaliando se matriculará Lara em outro colégio ou se a menina permancerá na Escola Educar. "Ainda estamos avaliando onde vamos colocá-la. A gente não descarta a possibilidade dela continuar lá [Escola Educar Sesc]".

O pai de Lara, o autônomo Janio Magalhães Torres, declarou estar "muito feliz" por ter "vencido esta batalha" e por ter evitado mais desgaste.

Segundo a supervisora do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas, a defensora Sandra Sá, o acordo deve ser comemorado porque ambas as partes saíram satisfeitas com a solução do conflito.

"Quando resolvemos assim significa que não foi preciso demandar a Justiça e que ambas as partes foram contempladas com a solução. Em um acordo, as partes cedem e ganham ao mesmo tempo. Fico imensamente feliz também porque os interesses da Lara foram colocados aqui sempre em primeiro lugar e serão resguardados com este acordo", declarou Sandra.

Relembre o caso

Em novembro deste ano, a escola negou a matrícula da menina para o ano de 2018, alegando que "não tinha como adequar o sistema a Lara", por ela se tratar de uma garota transgênero. A mãe de Lara foi "recomendada" a procurar outro colégio, mesmo após diversas negativas à identidade de gênero da garota, como a negação do banheiro feminino e do uso de nome social.

Após a repercussão do caso, o colégio garantiu a matrícula da aluna, assim como inseriu o nome social de Lara nos documentos internos do colégio e liberou o uso do banheiro feminino.

No dia 4 de dezembro, uma audiência de conciliação foi marcada entre os pais de Lara e um representante da Escola Educar Sesc na Defensoria Pública do Ceará para reparar os danos morais e materias sofridos pela garota.

Nesta quinta-feira (14), o acordo foi firmado entre a Escola Educar e os pais de Lara.