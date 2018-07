Engavetamento bloqueia faixas e complica trânsito na BR-116

09:33 · 06.07.2018 / atualizado às 09:40

Uma colisão em sequência envolvendo quatro veículos bloqueou três faixas de uma das pistas da BR-116, na manhã desta sexta-feira (6). O engavetamento aconteceu no KM 10 da rodovia, no sentido sertão/praia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do automóvel que causou o acidente estava embriagado e já foi conduzido ao 6º Distrito Policial.

Por volta das 8h20, os carros de modelo Fox, Fiat Uno, Onix e Pálio se envolveram no sinistro, obstruindo a via e paralisando o trânsito na região. Conforme informações preliminares da PRF, ninguém ficou ferido. Após realizar teste do bafômetro, foi constatado um teor alcoólico de 0,42mg/L no motorista do Fox, de 42 anos. Segundo a PRF, o homem foi preso e encaminhado ao 6º DP, no bairro Messejana, e responderá por descumprimento à Lei Seca.

As penas para quem “conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo o outro a dano potencial”, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB, lei nº 9.503), podem ser detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.