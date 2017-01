Encanta Ceará terá reforço em transporte e segurança

12:26 · 24.01.2017 / atualizado às 12:56

Pedro & Benício estão entre as atrações da 5ª edição do Encanta Ceará ( Foto: Reprodução TV Verdes Mares )

Dez artistas de raízes cearenses protagonizam, na próxima quinta-feira (26), a partir das 18h, a 5ª edição do Encanta Ceará, com shows gratuitos no Aterro da Praia de Iracema. Para garantir a segurança e a facilidade de acesso ao evento, órgãos públicos elaboraram operações especiais de trânsito e reforço do policiamento e da frota de ônibus da Capital.



A partir das 18h, a avenida Historiador Raimundo Girão (entre rua Ildefonso Albano e Av. Barão de Studart), a rua Carlos Vasconcelos e todas vias transversais de acesso ao Aterro serão interditadas. Um total 50 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) vai fiscalizar e orientar os condutores nos desvios do entorno.



O estacionamento nas proximidades será impedido já a partir das 07h, de acordo com o chefe de operações da AMC, Disraeli Brasil. O órgão orienta ainda que a população utilize o transporte público, como ônibus e táxis, para chegar ao show.



Ônibus extras

A frota de ônibus que circula em Fortaleza rumo ao Aterro será reforçada com mais 30 veículos. Linhas extras especiais sairão dos sete terminais de integração da Capital, a partir das 18h. Mais 26 linhas comuns, em um total de 2.096 veículos, dão acesso à Praia de Iracema em dias úteis.

Segurança

De acordo com o coronel Francisco Souto, um efetivo de 144 PMs, distribuídos em sete viaturas, 18 motocicletas e seis cavalos, estará de plantão a partir das 17h. O helicóptero do CIOPAER dará suporte à operação. Mais 31 policiais civis e 21 bombeiros serão postos em pontos estratégicos da orla para proteção do público.

A 5ª edição do Encanta Ceará reúne 10 artistas que foram homenageados no programa Destaque VM: o sanfoneiro Sirano, os cantores Guilherme Dantas, Hannah Vanessa, Márcia Felipe, Igor Guerra, Nathan, Pedro & Benício, Avine Vinny e Iohannes, além da banda Caninana do Forró.

O grupo Aviões do Forró, participante da primeira edição do Encanta, é convidado especial para completar a lista de shows.