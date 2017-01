Encanta Ceará anima público na Praia de Iracema

22:58 · 26.01.2017

Igor Guerra foi uma das atrações da noite ( Foto: Kleber A. Gonçalves ) Hannah Vanessa anima o público no Aterro da Praia de Iracema ( Foto: Kleber A. Gonçalves )

A animação do forró em suas mais variadas vertentes não deixou ninguém ficar parado na noite desta quinta-feira (26). Uma grande festa tomou conta do Aterro da Praia de Iracema, onde uma multidão vibrante aproveitou mais uma edição do Encanta Ceará. Pela 5ª vez, o evento reuniu grandes músicos e intérpretes de alguns dos estilos musicais mais populares, proporcionando aos fortalezenses e turistas um grande espetáculo gratuito ao ar livre.

O Encanta Ceará é uma realização da TV Verdes Mares, com promoção da FM93 e patrocínio do Governo do Estado do Ceará e do Hapvida.

A grade de apresentações foi montada a partir das homenagens feitas na última temporada do quadro Encanta Ceará, exibido pelo programa Destaque VM, da TV Verdes Mares, aos artistas que celebram a musicalidade cearense. Ao todo, foram doze atrações focadas no mundo do forró, indo desde o tradicional pé-de-serra, passando por canções das antigas, romântico, eletrônico e até pelo forró fusion, vertente mais contemporânea que mescla com o sertanejo, o pop e o pagode.

A multidão presente não teve problemas para acompanhar os shows, já que a estrutura contou com cinco telões que exibiam as performances apresentadas no palco. Além disso, o público terá ainda a oportunidade de conferir os melhores momentos do Encanta Ceará em programa especial que será exibido na TV Verdes Mares no próximo domingo (29), logo após o Big Brother Brasil.

Shows

A noite contou com as apresentações de nomes de destaque da música, tais como Banda Indiada Buena, Sirano, Banda Caninana do Forró, Igor Guerra, Hannah Vanessa, Avine Vinny, Guilherme Dantas, Pedro e Benício, Márcia Fellipe, Nathan Loketa, Iohannes Imperador, além da participação especial da banda Aviões do Forró.

Os admiradores de cada um dos artistas marcaram presença no evento. A vendedora Vanusa Moreira, de 32 anos, por exemplo, confessou ser grande fã do cantor Igor Guerra, que fez uma apresentação pautada em músicas românticas. “Eu amo ele. Acho ele muito lindo, sigo desde que ele saiu da banda Conde do Forró. As músicas deles são lindas, maravilhosas, sempre que tem um show dele por perto eu tento ir”, comentou.

Outro nome bastante esperado foi o de Iohannes Imperador, com fãs que sabiam de cor todo o repertório do cantor. “O show dele é massa. Ele consegue fazer a gente dançar o tempo todo. Além do que ele é lindo. Oportunidade única ver ele aqui no Aterro. Não podia deixar de vir”, afirmou animada a estudante Lara Gabriely, de 19 anos.

Expectativa

Mas a grande expectativa da noite era para o show da banda Aviões do Forró. O Encanta Ceará foi uma das últimas oportunidades que o público teve para conferir uma performance conjunta de Xand Avião e Solange Almeida, já que a cantora anunciou a saída da banda logo após o Carnaval, por isso muitos dos fãs aproveitaram a oportunidade para ver a banda em sua formação original.

Houve quem lamentasse a separação da banda, mas mantendo a torcida pelo sucesso dos vocalistas em carreiras distintas, como o operador de telemarketing Osnir Silveira, de 29 anos. “Já tem muitos anos que eu sou fã do Aviões. Tive que vir assistir hoje, porque a Sol resolveu sair da banda. Fiquei triste, mas ao mesmo tempo vai ser bom, porque agora tenho duas bandas para acompanhar e que vão fazer muito sucesso”, declarou.