Em março, Setfor irá despachar no Estoril

12:00 · 07.01.2017 / atualizado às 12:20 por Carol Kossling

Simbolo da Praia de Iracema, o Estoril receberá a Setfor nesta nova gestão municipal

Durante a visita às obras no morro Santa Terezinha com a comitiva da prefeitura, o secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, anunciou que entre o fim de fevereiro e início de março a Setfor passará a funcionar no Estoril, na Praia de Iracema.

A ideia partiu do próprio secretário para atender uma solicitação do prefeito Roberto Cláudio que solicitou que Pereira pensasse o turismo não só para os visitantes, mas também para o fortalezense. "O simbolismo de estarmos na Praia de Iracema é muito importante. O local é um grande desafio para nós", afirma. Será o ponto inicial para uma requalificação e reocupação da região.

O espaço deve funcionar durante o dia como secretaria e no fim de tarde e noite com atividades culturais. "A gente pretende ter diariamente mostra de artesanato, literatura, pintura e música. Ainda não está definida esta programação cultural permanente, mas foi combinado com a Secretaria de Cultura um dinamismo diário", declarou.

Despesas

Questionado sobre despesas com a mudança, o secretário informou que não haverá pois estão num equipamento da Prefeitura e irão para outra também do município. "Não terá custo de aluguel, pelo contrário, estou conversando com o secretário da Casa Civil para vermos alguma secretaria que está pagando aluguel para ocupar o prédio onde está a Setfor", explicou.

Trade turístico e Comissão

No dia 16 de janeiro o secretario vai lançar um planejamento estratégico com o trade turístico da cidade e divulgará o slogan "Somos todos secretários". Segundo o titular da Setfor, todos os presidentes de entidades de classe estão convidados a participar da sua gestão em tempo real. "Eles podem fotografar locais e mandar whatsapp com tudo o que está acontecendo na cidade", diz. Na ocasião participarão o secretário de Cultura, Evaldo Lima, e o secretário da Regional II, Ferrucio Feitosa.

Pereira também irá criar um Conselho Municipal de Turismo com personalidades de Fortaleza que não são da área turística, mas são referências e conhecem o mundo. "Temos um diamante para ser lapidado. Fortaleza é hoje o quarto destino mais procurado no Brasil e o nono para o turista estrangeiro e temos condições de dar um up grade nisso", afirma.