Em Fortaleza, chuvas não chegam nem à metade das registradas em 2016

11:12 · 22.01.2017 / atualizado às 11:25

Em todo o mês de janeiro de 2016 foram listados, em Fortaleza, 410mm - Foto: Fabiane de Paula

Desde a meia-noite deste domingo (22), a Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuvas em apenas 15 municípios. Fortaleza foi o segundo com maior precipitação (16,4mm), atrás apenas de Acaraú, no Litoral de Camocim (22,1mm). No bairro da Parangaba foi apontado o maior acumulado (1,6mm).

No entanto, a temperatura amena que despertou os fortalezenses neste domingo ainda não implica em certeza de boa quadra invernosa. As precipitações até esta data não chegaram nem à metade do acumulado em janeiro de 2016. Segundo dados da Funceme, o posto do Pici registrou neste janeiro 134,6 mm; no ano passado, até o dia 22, o acumulado de chuvas marcava 280,6 mm. Em todo o mês de janeiro de 2016 foram listados, em Fortaleza, 410mm.

O esperado para o mês, no entanto, segue dentro das expectativas. Na Capital, onde se espera em torno de 120mm, os registros já bateram os 118mm.

Prognósticos

Na última quarta-feira (18), o presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, anunciou as probabilidades de precipitações de cada uma das três categorias (abaixo, em torno e acima da média histórica). No Ceará, há 30% de probabilidade para a categoria abaixo da média, 40% para a categoria em torno da média e 30% para a categoria acima da média. Na ocasião, Eduardo Sávio salientou a importância de se manterem as estratégias de consumo consciente da água, apesar das previsões.

No mês de fevereiro, a Funceme deve elaborar e divulgar um novo prognóstico meteorológico sobre a quadra chuvosa, em referência aos meses de março, abril e maio deste ano.

Este domingo deve permanecer nublado em todas as regiões cearenses e com possibilidade de chuvas no decorrer do dia. A temperatura no Estado deve variar entre 24°C e 34°C.